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Valio увеличила квартальные продажи в России на 15%

Компания отметила рост спроса на мороженое, которым покупатели радуют себя в условиях самоизоляции.

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - В I квартале 2020 года финский концерн Valio увеличил продажи в России больше чем на 15% в годовом измерении. Драйверами роста компания назвала плавленый сыр, ультрапастеризованное молоко и молоко без лактозы, а также растительные напитки и питьевую воду.

В частности, продажи воды выросли больше чем на 39%, безлактозного молока - на 37%, растительных напитков - больше чем в три раза.

Valio отметила особо динамичный рос потребительского спроса во второй половине марта, в апреле он вернулся к февральским показателям.

Компания также отметила рост спроса на мороженое, которым покупатели радуют себя в условиях самоизоляции.

В условиях пандемии концерн расширяет онлайн-продажи и решил реструктурировать сервис заказа на собственном сайте, интегрировав его с ведущими онлайн-магазинами Москвы и Санкт-Петербурга.

У Valio 13 заводов в Финляндии, два - в Эстонии и один в России.

Valio Финляндия коронавирус

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