X5 Retail Group сократила квартальную прибыль на 12%

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - X5 Retail Group, крупнейший в России ритейлер, в I квартале 2020 года сократил чистую прибыль по стандарту IAS 17 на 12,1% в годовом измерении, до 8,175 млрд рублей. Опрошенные "Интерфаксом" аналитики ожидали показатель на уровне 8,126 млрд рублей.

EBITDA ритейлера в I квартале выросла на 12%, до 32,485 млрд рублей, рентабельность EBITDA составила 6,9% против 7,1% годом ранее (консенсус-прогноз составлял 31,505 млрд рублей и 6,7% соответственно).

Скорректированная EBITDA (до учета затрат на программу LTI) выросла на 11,9%, до 32,98 млрд рублей. Рентабельность этого показателя составила 7% по сравнению с 7,3% в I квартале 2019 года.

Валовая прибыль Х5 в январе увеличилась на 13,6%, до 114,2 млрд рублей. Валовая маржа снизилась до 24,3% с 24,8% годом ранее.

Выручка компании увеличилась на 15,6%, до 468,994 млрд рублей, в том числе чистая розничная выручка - на 15,9%, до 468,461 млрд рублей. Рост розничных продаж был обеспечен увеличением сопоставимых продаж (LfL) на 5,7% и торговой площади (на 11%).

Снижение валовой рентабельности в I квартале было обусловлено таргетированными инвестициями в цены в январе-феврале и увеличением затрат на логистику в марте в связи с ростом загрузки логистических операций во время пандемии коронавируса, отметила Х5.

Коммерческие, общие и административные расходы (за вычетом расходов на амортизацию, обесценение и LTI) снизились до 18,1% от выручки с 18,3% годом ранее - в основном в связи со снижением затрат на аренду и коммунальных расходов.

Увеличение выплат сотрудникам магазинов в марте на время карантина было нивелировано положительным эффектом операционного рычага. Трансформация сети гипермаркетов "Карусель" отразилась на SG&A только через влияние на расходы на амортизацию и обесценение.

Затраты на компенсационные выплаты по программе долгосрочного премирования и выплаты на основе акций составили 495 млн рублей в I квартале.

На динамику чистой прибыли Х5 также повлияли убытки от курсовых разниц (1,047 млрд рублей по сравнению с положительным результатом в 323 млн рублей годом ранее), обусловленные кредиторской задолженностью в иностранной валюте по операциям прямого импорта, а также резкими скачками курса валюты в марте из-за цен на нефть.

В результате роста бизнеса, сохранения уровня рентабельности и улучшения динамики оборотного капитала, сумма денежных средств, полученных от операционной деятельности, увеличилась до 40,041 млрд рублей по сравнению с 17,212 млрд рублей годом ранее.

CAPEX Х5 в I квартале вырос до 17,542 млрд рублей с 12,414 млрд рублей годом ранее. Основная часть капзатрат - 44% - пришлась на открытия новых магазинов, 34% средств были направлены на обновление магазинов, 1% - на развитие логистики, 2% - на IT, 8% - на текущий ремонт, 10% - на другие проекты.

Чистый долг Х5 на конец марта составил 186,76 млрд рублей по сравнению с 209,331 млрд рублей на конец 2019 года и 183,66 млрд рублей на конец марта 2019 года. Соотношение чистого долга в EBITDA составило 1,48х по сравнению с 1,71х на конец года и 1,59х годом ранее.

На конец марта невыбранный объем лимитов по кредитным линиям, открытым на компанию банками, составил 438,491 млрд рублей.

X5 Retail Group на конце марта объединял 16658 магазинов, включая 15739 магазинов "у дома" "Пятерочка", 846 супермаркетов "Перекресток" и 73 гипермаркета "Карусель".