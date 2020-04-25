Алекперов заявил, что цены на бензин в России снижаться не будут

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Цены не бензин в России, несмотря на снижение мировой цены на нефть, снижаться не будут.

"Нет, цены на бензин, к сожалению, у нас не привязаны к международным ценам на нефть. Они оторваны", - сообщил президент "ЛУКОЙЛа" Вагит Алекперов в фильме Наили Аскер-заде "Опасный вирус. Экономика" на канале "Россия 1".

По его словам, в этом году продавцы бензина заплатят 700 млрд рублей дополнительных налогов в адрес государства.

"Для цены на бензин в России сделан механизм, чтобы цены на бензин были стабильны в России, не поднимались и не снижались, - добавил Алекперов. - Они сегодня стабильны".