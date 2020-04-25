Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:06Заразились
на 25.04В России 74 588+5 966В мире 2 811 193+102 308

Алекперов заявил, что цены на бензин в России снижаться не будут

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Цены не бензин в России, несмотря на снижение мировой цены на нефть, снижаться не будут.

"Нет, цены на бензин, к сожалению, у нас не привязаны к международным ценам на нефть. Они оторваны", - сообщил президент "ЛУКОЙЛа" Вагит Алекперов в фильме Наили Аскер-заде "Опасный вирус. Экономика" на канале "Россия 1".

По его словам, в этом году продавцы бензина заплатят 700 млрд рублей дополнительных налогов в адрес государства.

"Для цены на бензин в России сделан механизм, чтобы цены на бензин были стабильны в России, не поднимались и не снижались, - добавил Алекперов. - Они сегодня стабильны".

ЛУКОЙЛ Вагит Алекперов

Новости по теме

Новости

Греф оценил в 160 млрд руб. стоимость для банков "кредитных каникул" по ссудам физлицам

Греф оценил в 160 млрд руб. стоимость для банков "кредитных каникул" по ссудам физлицам

Что случилось этой ночью: суббота, 25 апреля

Трехлетку – в один год: автопром поддержат опережающими госзакупками и удвоением господдержки спроса

Заявление Банка России: Коронавирус убивает ястребов

Заявление Банка России: Коронавирус убивает ястребов

S&P спрогнозировало сокращение российского ВВП на 4,8% в 2020 году

"АвтоВАЗ" введет четырехдневную рабочую неделю с 29 июня по 27 декабря

Глава ЦБ допустила небольшой рост безработицы в России

Путин предложил поддержать спрос продажей российских машин со скидкой 10%

Путин предложил поддержать спрос продажей российских машин со скидкой 10%

Набиуллина спрогнозировала дефицит российского бюджета в 2020 году в пределах 6% ВВП

Топ-менеджеры Burberry урезали себе вознаграждения на 20% из-за коронавируса

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');