Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:06Заразились
на 24.04В России 68 622+5 849В мире 2 708 885+85 470

В период самоизоляции россияне стали употреблять меньше наркотиков

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Главный нарколог Минздрава РФ Евгений Брюн заявил, что потребление наркотиков в России в период самоизоляции снизилось.

Причины, по его словам, очевидны: закрытие ночных клубов и сложности с доставкой.

"Думаю, что трафик наркотических средств сейчас осложнен именно из-за большей активности полиции и тем, что нужны пропуска для проезда. Это дополнительные сложности привносит в незаконный оборот наркотиков", - сказал Брюн журналистам.

Он напомнил, что многие публичные места, ночные клубы - "рассадники потребления наркотиков" - сейчас закрыты.

Что касается психофармакологических препаратов, прежде всего, антидепрессантов, то, как считает Брюн, потребность в них возрастает.

"Недавно узнал, что продажи антидепрессантов возросли чуть ли не в 2,5 раза", - отметил главный нарколог.

Он не исключил, что это связано, в частности, и с тем, что в принципе весной происходит обострение психических расстройств, но "тут наложилось одно на другое".

Меньше курят и пьют

В РоссииВ Минздраве оценили ситуацию с потреблением россиянами алкоголя на самоизоляцииВ Минздраве оценили ситуацию с потреблением россиянами алкоголя на самоизоляцииЧитать подробнее

Брюн также объяснил, почему люди стали меньше курить.

"Человек, который изолирован в небольшом пространстве, с детьми, женой, родителями, конечно, меньше курит. Есть давление семьи, а с другой стороны - в небольшом пространстве тяжело это делать. Другая причина - чисто научно-популярная. Информация, распространяемая в СМИ, что у курильщиков заболевание протекает тяжелее, тоже, думаю, накладывает отпечаток на ограничение курения", - сказал он.

Уменьшение потребления алкоголя, а также обращений в наркологические клиники Брюн связывает с тем, что люди "в большей массе ответственно относятся к тому положению, в которое мы попали в связи с эпидемией вируса".

Немаловажно и то, что доходы сокращаются и приходится экономить на алкоголе.

"Думаю, это заставило людей думать о том, куда деньги потратить и вложить, а не то чтобы промотать в пьянстве. Люди, несмотря на все сложности, все-таки остаются людьми", - сказал Брюн.

Минздрав коронавирус Евгений Брюн

Новости

В России предъявили заочное обвинение молдавскому политику Ренато Усатому

В России предъявили заочное обвинение молдавскому политику Ренато Усатому

Генпрокуратура потребовала заблокировать публикации Project Harmony

Генпрокуратура потребовала заблокировать публикации Project Harmony

В Госдуме анонсировали смягчение режима самоизоляции после майских праздников

В Госдуме анонсировали смягчение режима самоизоляции после майских праздников

Глава ЦБ допустила небольшой рост безработицы в России

Набиуллина спрогнозировала дефицит российского бюджета в 2020 году в пределах 6% ВВП

В многоэтажке в Краснодаре произошел взрыв газа

Губернатор Подмосковья запросил помощь Минобороны в борьбе с коронавирусом

Путин пообещал, что автодилеры откроются в числе первых при появлении возможности

Путин пообещал, что автодилеры откроются в числе первых при появлении возможности

Главный вирусолог Минздрава заявил, что пика заболеваемости COVID-19 Россия не достигла

В возрасте 90 лет умер председатель совета директоров "ЛУКОЙЛа" Грайфер

В возрасте 90 лет умер председатель совета директоров "ЛУКОЙЛа" Грайфер
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');