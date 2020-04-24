В период самоизоляции россияне стали употреблять меньше наркотиков

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Главный нарколог Минздрава РФ Евгений Брюн заявил, что потребление наркотиков в России в период самоизоляции снизилось.

Причины, по его словам, очевидны: закрытие ночных клубов и сложности с доставкой.

"Думаю, что трафик наркотических средств сейчас осложнен именно из-за большей активности полиции и тем, что нужны пропуска для проезда. Это дополнительные сложности привносит в незаконный оборот наркотиков", - сказал Брюн журналистам.

Он напомнил, что многие публичные места, ночные клубы - "рассадники потребления наркотиков" - сейчас закрыты.

Что касается психофармакологических препаратов, прежде всего, антидепрессантов, то, как считает Брюн, потребность в них возрастает.

"Недавно узнал, что продажи антидепрессантов возросли чуть ли не в 2,5 раза", - отметил главный нарколог.

Он не исключил, что это связано, в частности, и с тем, что в принципе весной происходит обострение психических расстройств, но "тут наложилось одно на другое".

Меньше курят и пьют

Брюн также объяснил, почему люди стали меньше курить.

"Человек, который изолирован в небольшом пространстве, с детьми, женой, родителями, конечно, меньше курит. Есть давление семьи, а с другой стороны - в небольшом пространстве тяжело это делать. Другая причина - чисто научно-популярная. Информация, распространяемая в СМИ, что у курильщиков заболевание протекает тяжелее, тоже, думаю, накладывает отпечаток на ограничение курения", - сказал он.

Уменьшение потребления алкоголя, а также обращений в наркологические клиники Брюн связывает с тем, что люди "в большей массе ответственно относятся к тому положению, в которое мы попали в связи с эпидемией вируса".

Немаловажно и то, что доходы сокращаются и приходится экономить на алкоголе.

"Думаю, это заставило людей думать о том, куда деньги потратить и вложить, а не то чтобы промотать в пьянстве. Люди, несмотря на все сложности, все-таки остаются людьми", - сказал Брюн.