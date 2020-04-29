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Глобальные сопоставимые продажи Starbucks снизились впервые за 11 лет

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Американская корпорация Starbucks, владеющая крупнейшей в мире сетью кофеен, объявила о снижении чистой прибыли и выручки во II финансовом квартале на фоне первого почти за 11 лет сокращения глобальных сопоставимых продаж в условиях пандемии.

Экономический кризис

По итогам квартала, завершившегося 29 марта, чистая прибыль Starbucks, составила $328,4 млн, или $0,28 в расчете на акцию, по сравнению с $663,2 млн, или $0,53 на акцию, годом ранее.

Прибыль без учета разовых факторов составила $0,32 на акцию.

Квартальная выручка Starbucks уменьшилась до $6 млрд с $6,31 млрд годом ранее.

Опрошенные FactSet аналитики в среднем прогнозировали скорректированную прибыль компании на уровне $0,34 на акцию при выручке в $5,89 млрд.

Глобальные сопоставимые продажи Starbucks во втором финквартале сократились на 10%. Количество покупок уменьшилось на 13%, средняя сумма чека увеличилась на 4%.

Сопоставимые продажи в странах Северной и Южной Америки, включая США, уменьшились на 3% при 7%-ном сокращении числа покупок и 5%-ному увеличении средней суммы чека. В других регионах продажи упали на 31% при 32%-ном уменьшении числа покупок и 1%-ном повышении средней суммы чека.

В Китае сопоставимые продажи упали на 50% в прошедшем квартале.

Starbucks ожидает, что во втором квартале последствия пандемии коронавируса для ее бизнеса будут еще более тяжелыми. Прогнозы на текущий финансовый год компания делать отказалась. Она также объявила о приостановке выкупа акций и сокращении расходов. При этом она продолжит платить квартальные дивиденды, за минувший квартал их размер составит $0,41 на акцию.

На данный момент остаются закрытыми примерно 50% ресторанов Starbucks в США, остальные работают в режиме быстрого обслуживания автомобилистов, а также доставки. Компания не рассчитывает, что сможет открыть свои американские кафе для посетителей в ближайшее время.

В Китае в настоящее время открыты, хотя и в ограниченном режиме, почти 100% ресторанов Starbucks.

Акции Starbucks подешевели на 1,2% по итогам дополнительных торгов во вторник. Их стоимость упала на 11% с начала 2020 года.

Американцы против локдауна

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Ленсинг, штат Мичиган
Starbucks коронавирус Китай США Америка

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