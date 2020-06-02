Starbucks в США сократит часы работы сотрудников

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Корпорация Starbucks, владеющая крупнейшей в мире сетью кофеен, сообщила, что из-за ограничений в США еще больше сократит рабочие часы персонала.

Она также предлагает своим сотрудникам взять неоплачиваемый отпуск до сентября, поскольку пока решила не открывать залы в большинстве своих кофеен для посетителей.

В мае Starbucks возобновила работу кофеен в ограниченном режиме после перерыва и уже тогда была вынуждена сократить часы работы сотрудников. О новом возможном сокращении их предупредили уже тогда.

Менеджеры уведомят затронутых сотрудников о сокращении часов работы и возможных вариантах на этой неделе. У них будет около недели на то, чтобы решить, остаться ли работать сокращенный день или уйти в неоплачиваемый отпуск до осени, сообщила компания.

Starbucks призывает тех сотрудников, которые согласятся уйти в неоплачиваемый отпуск, обратиться за пособиями по безработице и дополнительными выплатами в размере $600 в неделю в рамках федеральной финансовой помощи.

Starbucks и другим сетям общепита также приходится учитывать вопросы о безопасности и закрывать точки в связи с протестами, охватившими США после гибели в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда. Компания сообщила, что закрыла несколько кофеен в выходные в связи с ущербом и ради защиты сотрудников.

Starbucks сообщила в конце прошлого месяца, что ее сопоставимые продажи в США упали на 35-40% по сравнению с годом ранее.