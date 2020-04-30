Нефть продолжила дорожать на признаках восстановления спроса

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Цены на нефть эталонных марок продолжают расти в четверг на волне оптимизма, связанного с признаками восстановления спроса на энергоносители.

Стоимость июньских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:15 мск в четверг составляет $25 за баррель, что на 11% ($2,46) выше цены на закрытие предыдущей сессии. Накануне контракты выросли на 10%.

Фьючерс на WTI на июнь на торгах Нью-йоркской товарной биржи к этому времени подорожал на 16% ($2,4) - до $17,46 за баррель. Накануне контракты выросли на 22%.

В среду цены поддержали данные о снижении, по данным Минэнерго, запасов бензина в США на 3,67 млн баррелей, хотя аналитики ожидали их роста примерно на 2,5 млн баррелей.

Рост спроса на нефтепродукты стал для рынка приятным сюрпризом. При этом прирост запасов нефти хотя и был беспрецедентным, также оказался ниже прогнозов.

"Растет оптимизм, что карантинные меры будут ослаблены, и это даст спросу на нефть дозу адреналина", - сказал Financial Times Стивен Бреннок из брокерской компании PVM.

Минэнерго РФ также видит признаки восстановления спроса на нефть из-за ослабления карантина в ряде стран. Глава министерства Александр Новак на совещании по вопросам развития энергетики сказал, что видит "зеленые ростки" восстановления спроса. "В центральной Европе падение спроса на нефтепродукты сократилось на 10-15 процентных пунктов - то есть с 75% до 55-60%, - сообщил Новак. - С учетом этого, а также с учетом того, что с 1 мая заработает соглашение ОПЕК+, дисбаланс во второй половине мая должен уменьшиться".

Министерство нефти и энергетики Норвегии, на которую приходится 2% мировой добычи сырья, приняло решение сократить добычу на 250 тыс. баррелей в сутки с июня.

В то же время участники рынка нефти ожидают сохранения высокой волатильности, так как до восстановления рынка в любом случае еще далеко.