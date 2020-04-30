Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:45Заразились
на 29.04В России 99 399+5 841В мире 3 193 886+77 488

ВВП Франции упал в I квартале на рекордные 5,8%

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - ВВП Франции в первом квартале 2020 года упал на 5,8% в квартальном измерении, сообщил французский национальный статистический институт Insee.

Экономический кризис

Это самые существенные темпы падения ВВП за всю историю наблюдений.

Опрошенные Trading Economics аналитики ожидали снижения показателя на 3,5%.

В годовом выражении экономика страны сократилась на 5,4%.

В четвертом квартале 2019 года ВВП Франции снизился на 0,1% относительно предыдущего квартала и выросла на 0,9% в годовом выражении.

По данным Insee, потребительские расходы во Франции в первом квартале упали на 6,1% по сравнению с предыдущим кварталом, госрасходы сократились на 2,4%.

Объем французского экспорта в январе-марте упал на 6,5% относительно четвертого квартала 2019 года, объем импорта сократился на 5,9%.

Франция занимает второе место в еврозоне по объему экономики.

Франция коронавирус Insee

Новости по теме

Новости

Нефть продолжила дорожать на признаках восстановления спроса

"Мосбиржа" назвала условие прекращения торгов фьючерсами на WTI в день исполнения

"Газпром" согласился исправить счета за газ для PGNiG после решения суда

Цены на нефть начали активно расти после выхода данных о запасах в США

Эксперты предупредили, что 1,6 млрд человек в мире лишатся средств из-за продления изоляции

Эксперты предупредили, что 1,6 млрд человек в мире лишатся средств из-за продления изоляции

Только 2% турагентств получили финансовую помощь от государства, заявили в РСПП

ВВП США в I квартале упал впервые за шесть лет

Уровень оплаты электроэнергии в России снизился до 88%

Сбербанк заметил сокращение расходов малого бизнеса на персонал на 4%

Дачникам разрешили не согласовывать с властями посев импортных семян

Дачникам разрешили не согласовывать с властями посев импортных семян
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');