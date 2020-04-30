ВВП Франции упал в I квартале на рекордные 5,8%

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - ВВП Франции в первом квартале 2020 года упал на 5,8% в квартальном измерении, сообщил французский национальный статистический институт Insee.

Это самые существенные темпы падения ВВП за всю историю наблюдений.

Опрошенные Trading Economics аналитики ожидали снижения показателя на 3,5%.

В годовом выражении экономика страны сократилась на 5,4%.

В четвертом квартале 2019 года ВВП Франции снизился на 0,1% относительно предыдущего квартала и выросла на 0,9% в годовом выражении.

По данным Insee, потребительские расходы во Франции в первом квартале упали на 6,1% по сравнению с предыдущим кварталом, госрасходы сократились на 2,4%.

Объем французского экспорта в январе-марте упал на 6,5% относительно четвертого квартала 2019 года, объем импорта сократился на 5,9%.

Франция занимает второе место в еврозоне по объему экономики.