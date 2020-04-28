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Рост ВВП России в I квартале составил 1,8%

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Валовой внутренний продукт (ВВП) РФ в I квартале 2020 года, по оценке Минэкономразвития, вырос на 1,8% по сравнению с I кварталом 2019 года, говорится на сайте министерства.

Экономический кризис

Минэкономразвития пока не опубликовало своих расчетов за март. Исходя из предыдущей оценки министерства роста ВВП за январь-февраль 2020 года - на 2,3% в годовом выражении - следует, что в марте министерство могло оценить рост ВВП в районе 0,8% после 2,9% за февраль и 1,7% за январь.

Таким образом, в марте годовая динамика российского ВВП еще оставалась в плюсе и падение начнется с апреля.

Как сообщалось, ВВП РФ в IV квартале 2019 года вырос на 2,1% в годовом выражении, за III квартал 2019 года - на 1,5%, за II квартал 2019 года - на 1,1%, за I квартал 2019 года - на 0,4%. В целом за 2019 год рост ВВП составил 1,3%.

Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на прошлой неделе заявила, что основное падение ВВП РФ придется на II квартал 2020 года - до 8% в годовом выражении, и отрицательные темпы роста ВВП в годовом выражении будут сохраняться вплоть до I квартала 2021 года.

ЦБ, согласно опубликованному в пятницу новому прогнозу, ожидает падение ВВП РФ в 2020 году на 4-6% с последующим восстановительным ростом российской экономики в 2021 году на 2,8-4,8% и ростом в 2022 году в интервале 1,5-3,5%.

Минэкономразвития планирует представить свой уточенный трехлетний макропрогноз к концу мая, говорил недавно министр экономического развития Максим Решетников.

Минэкономразвития ВВП

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