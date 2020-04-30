Безработица в еврозоне в марте выросла до 7,4%

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - В марте безработица в 19 странах еврозоны выросла с 7,3% в феврале до 7,4%, сообщишо Статистическое управление Евросоюза (Eurostat).

Аналитики ожидали более существенного скачка - до 7,7%, сообщает Trading Economics. На уровне 7,4% безработица в регионе находилась в период с октября прошлого года по январь этого года.

ВВП еврозоны в в первом квартале 2020 года сократился поквартально на 3,8%. Это самое существенное падение с начала учета показателя в 1995 году. В годовом выражении экономикаеврозоны сократилась на 3,3%.

Аналитики в среднем ожидали падения первого показателя на 3,5%, второго - на 3,1%.

В четвертом квартале 2019 года экономика еврозоны выросла на 0,1% относительно предыдущего квартала и на 1% в годовом выражении.

Давление на экономику еврозоны в первом квартале оказало снижение потребительских расходов на фоне пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.

ВВП 27 государств Евросоюза в январе-марте упал в поквартальном выражении на 3,5% по сравнению с ростом на 0,2% в предыдущем квартале. Спад в годовом выражении составил 2,7% против роста на 1,3%.

Падение ВВП еврозоны и Евросоюза в годовом выражении стало самым существенным с третьего квартала 2009 года.

Экономика Франции в первом квартале 2020 года сократилась на 5,8% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, свидетельствуют предварительные данные французского национального статистического института Insee. Это самые существенные темпы падения ВВП за всю историю наблюдений.

При этом экономика страны вошла в рецессию: сокращение ВВП было зафиксировано второй квартал подряд, что связано с последствиями пандемии коронавируса и мерами для ограничения его распространения.

ВВП Испании в первом квартале упал на 5,2% по сравнению с предыдущим кварталом. Это самое существенное сокращение экономики с начала наблюдений в 1995 году.

Рост потребительских цен в еврозоне в апреле 2020 года замедлился до 0,4% в годовом выражении, по предварительным данным Eurostat. Аналитики прогнозировали инфляцию на уровне 0,1%, свидетельствуют данные Trading Economics.

Однако рост потребительских цен в годовом выражении в апреле оказался минимальным с сентября 2016 года.

Повышение потребительских цен относительно предыдущего месяца в апреле составило 0,3%.

В марте потребительские цены в еврозоне увеличились на 0,7% в годовом выражении и на 0,5% по сравнению с февралем.

Потребительские цены без учета таких волатильных факторов, как стоимость энергоносителей, продуктов питания и алкоголя (индекс CPI Core, который отслеживает Европейский центральный банк), в апреле повысились на 0,9% в годовом выражении после подъема на 1% в марте.