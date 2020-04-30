Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 10:47Заразились
на 30.04В России 106 498+7 099В мире 3 193 886+77 488

"КАМАЗ" приостановит работу конвейера с 1 по 11 мая

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - ПАО "КАМАЗ" приостановит производство автомобилей на период майских праздников с 1 по 11 мая.

"С 1 по 11 мая мы будем отдыхать... 12 мая "КАМАЗ" приступит к работе", - говорится в обращении гендиректора компании Сергея Когогина к работникам, опубликованном на сайте автозавода в четверг.

В России"АвтоВАЗ" уйдет на каникулы до 18 маяЧитать подробнее

Ранее "КАМАЗ" приостанавливал производство с 31 декабря 2019 года по 22 января 2020 года - на период новогодних каникул и двухнедельного корпоративного отпуска.

Летний корпоративный отпуск на автозаводе запланирован на период с 20 июля по 2 августа.

"КАМАЗ" является крупнейшим российским производителем грузовых автомобилей.

КАМАЗ

Новости по теме

Новости

USM Алишера Усманова приобретет 100% "ИКС Холдинга"

Норвегия впервые за последние 18 лет сократит добычу нефти

"Яндекс" решил снести гостиницу "Корстон" и построить офис такой же высоты

Нефть продолжила дорожать на признаках восстановления спроса

"Мосбиржа" назвала условие прекращения торгов фьючерсами на WTI в день исполнения

"Газпром" согласился исправить счета за газ для PGNiG после решения суда

Цены на нефть начали активно расти после выхода данных о запасах в США

Эксперты предупредили, что 1,6 млрд человек в мире лишатся средств из-за продления изоляции

Эксперты предупредили, что 1,6 млрд человек в мире лишатся средств из-за продления изоляции

Только 2% турагентств получили финансовую помощь от государства, заявили в РСПП

ВВП США в I квартале упал впервые за шесть лет

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');