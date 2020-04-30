"КАМАЗ" приостановит работу конвейера с 1 по 11 мая

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - ПАО "КАМАЗ" приостановит производство автомобилей на период майских праздников с 1 по 11 мая.

"С 1 по 11 мая мы будем отдыхать... 12 мая "КАМАЗ" приступит к работе", - говорится в обращении гендиректора компании Сергея Когогина к работникам, опубликованном на сайте автозавода в четверг.

Ранее "КАМАЗ" приостанавливал производство с 31 декабря 2019 года по 22 января 2020 года - на период новогодних каникул и двухнедельного корпоративного отпуска.

Летний корпоративный отпуск на автозаводе запланирован на период с 20 июля по 2 августа.

"КАМАЗ" является крупнейшим российским производителем грузовых автомобилей.