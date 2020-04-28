Путин продлил режим нерабочих дней в России до 11 мая

Президент РФ Владимир Путин Фото: Reuters

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Период нерабочих дней в РФ продлится до 11 мая включительно, сообщил президент РФ Владимир Путин на совещании по вопросам противодействия распространению коронавируса в регионах.

"Впереди у нас череда больших майских праздников. Между ними рабочие дни - 6, 7 и 8 мая. Мы знаем, что и в обычной ситуации многие бы не работали - брали бы отгулы или отпуска. А сейчас тем более нельзя рисковать. Поэтому считаю правильным объявить эти три дня нерабочими с сохранением заработной платы. Таким образом, с учетом всех майских праздников период нерабочих дней продлится до 11 мая включительно", - сказал Путин.

"Но, обращаю ваше внимание - при строгом соблюдении профилактических мер, принятых сейчас в регионах", - подчеркнул он.

Президент РФ отметил, что в России удалось затормозить распространение коронавируса, но успокаиваться еще рано, пик заболеваемости не пройден.

"От всех нас потребуется предельная собранность, дисциплина и мобилизация. Мы должны добиться, чтобы волна эпидемии схлынула, пошла, наконец, на спад, что даст нам возможность в дальнейшем шаг за шагом аккуратно снимать ограничения и возвращаться к нормальному ритму жизни", - сказал Путин.

Первоначально для борьбы с распространением коронавируса нерабочей была объявлена неделя с 28 марта до 5 апреля, позднее нерабочий период был продлен до 30 апреля.