"АвтоВАЗ" уйдет на каникулы до 18 мая

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU -"АвтоВАЗ" остановит производство автомобилей с 29 апреля до 18 мая 2020 года, сообщил председатель первичной профсоюзной организации предприятия Сергей Зайцев.

Он связал долгие каникулы с майскими праздниками, с планировавшимся еще с прошлого года корпоративным отпуском между ними и еще четырьмя днями простоя, которые добавили после вторых майских.

"Должны были бы выйти с 12 мая, но теперь с 12 по 15 мая тоже будет простой - и выйдем 18 мая, после субботы и воскресенья", - сказал он.

28 апреля, по его словам, на платформе B0 и СКП Kalina будут работать только первые смены, производство Lada 4x4 будет работать одну дневную смену, а 29 и 30 апреля производство будет остановлено.

За дни простоя рабочие будет получать по две трети зарплаты.

"АвтоВАЗ" для борьбы с коронавирусом объявил нерабочие дни с 30 марта по 3 апреля 2020. Затем региональные власти разрешили работать до 30 апреля системообразующим предприятиям, в том числе "АвтоВАЗу". С 6 апреля на заводе возобновили работу отдельные подразделения. 13 апреля "АвтоВАЗ" полностью возобновил работу.

Позднее компания объявила о планах ввести четырехдневную рабочую неделю с 29 июня. По данным профсоюза, такой режим может продлиться по 27 декабря 2020 года.