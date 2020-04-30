Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 10:47Заразились
на 30.04В России 106 498+7 099В мире 3 193 886+77 488

Сбербанк из-за коронавируса сократил квартальную чистую прибыль по МСФО на 47%

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - В I квартале 2020 года чистая прибыль Сбербанка по МСФО снизилась на 46,8% в годовом измерении и составила 120,5 млрд рублей. Опрошенные "Интерфаксом" аналитики ожидали показатель на уровне 155,5 млрд рублей.

Экономический кризис

"Динамика процентного и комиссионного дохода в первом квартале соответствовала нашим ожиданиям. Однако пандемия COVID-19 вмешалась в наши планы. Принимая во внимание высокую степень неопределенности, в которой оказался весь мир, мы приняли решение существенно увеличить уровень отчислений в резервы, что повлияло на финансовый результат группы", - прокомментировал результаты квартала зампред правления банка Александр Морозов.

Чистые расходы банка по созданию резервов под ожидаемые кредитные убытки в I квартале текущего года составили 134,6 млрд рублей (стоимость кредитного риска - 251 базисный пункт, б.п.).

В соответствии с МСФО 9 часть кредитов отражается в отчетности по справедливой стоимости через прибыль или убыток, отрицательная переоценка таких кредитов, связанная с изменением в кредитном качестве, за отчетный период составила 29,1 млрд рублей. Совокупные расходы на кредитный риск составили 163,7 млрд рублей, а совокупная стоимость кредитного риска увеличилась до 292 б.п..

"В существенной степени это связано с ростом макропоправок, предусмотренных МСФО 9 для отражения ухудшения макропрогнозов на фоне глобального шока от коронавирусной пандемии и падения нефтяных цен. Эффект от роста макропоправок составил 44,3 млрд рублей", - отмечает банк.

В отчете поясняется, что макропоправки по кредитам юрлицам выросли в среднем с 9,9% до 24,4%, по ипотечным кредитам - в среднем с 8,8% до 38,5%, по прочим кредитам физлицам - в среднем с 2,9% до 22,25%.

Чистые процентные доходы Сбербанка за первый квартал 2020 года составили 371,9 млрд рублей, что на 10,2% больше аналогичного периода прошлого года. Процентные доходы увеличились на 0,5% - до 583,4 млрд рублей.

Чистые комиссионные доходы Сбербанка выросли за первый квартал на 22,8% - до 126,4 млрд рублей. "Рост комиссионных доходов происходил в основном за счет доходов от расчетно-кассового обслуживания, клиентских операций с валютой и ценными бумагами, а также доходов по операциям с банковскими картами", - поясняется в пресс-релизе.

Сбербанк отмечает, что совокупный операционный доход от продуктов страхового, пенсионного и бизнеса по управлению активами составил 29 млрд рублей в первом квартале. "С начала года совокупные активы под управлением, пенсионные накопления и активы страхового бизнеса Сбербанка выросли на 3% и составили 1,5 трлн рублей", - говорится в пресс-релизе.

Влияние изменений валютных курсов отражается как переоценка счетов в иностранной валюте, которая в первом квартале 2020 года составила 81,8 млрд рублей, указывает банк.

Собственный капитал по "Базелю III" составил 4,649 трлн рублей на 31 марта 2020 года, что выше на 4,8% показателя на начало года. С начала года коэффициент достаточности капитала первого уровня снизился на 10 б.п. - до 13,31%, коэффициент достаточности общего капитала вырос на 20 б.п. - до 13,79%.

Хроника 27 января – 30 апреля 2020 годаЭкономический кризис
Сбербанк коронавирус Александр Морозов

Новости по теме

Новости

USM Алишера Усманова приобретет 100% "ИКС Холдинга"

Норвегия впервые за последние 18 лет сократит добычу нефти

"Яндекс" решил снести гостиницу "Корстон" и построить офис такой же высоты

Нефть продолжила дорожать на признаках восстановления спроса

"Мосбиржа" назвала условие прекращения торгов фьючерсами на WTI в день исполнения

"Газпром" согласился исправить счета за газ для PGNiG после решения суда

Цены на нефть начали активно расти после выхода данных о запасах в США

Эксперты предупредили, что 1,6 млрд человек в мире лишатся средств из-за продления изоляции

Эксперты предупредили, что 1,6 млрд человек в мире лишатся средств из-за продления изоляции

Только 2% турагентств получили финансовую помощь от государства, заявили в РСПП

ВВП США в I квартале упал впервые за шесть лет

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');