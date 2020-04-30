Сбербанк из-за коронавируса сократил квартальную чистую прибыль по МСФО на 47%

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - В I квартале 2020 года чистая прибыль Сбербанка по МСФО снизилась на 46,8% в годовом измерении и составила 120,5 млрд рублей. Опрошенные "Интерфаксом" аналитики ожидали показатель на уровне 155,5 млрд рублей.

"Динамика процентного и комиссионного дохода в первом квартале соответствовала нашим ожиданиям. Однако пандемия COVID-19 вмешалась в наши планы. Принимая во внимание высокую степень неопределенности, в которой оказался весь мир, мы приняли решение существенно увеличить уровень отчислений в резервы, что повлияло на финансовый результат группы", - прокомментировал результаты квартала зампред правления банка Александр Морозов.

Чистые расходы банка по созданию резервов под ожидаемые кредитные убытки в I квартале текущего года составили 134,6 млрд рублей (стоимость кредитного риска - 251 базисный пункт, б.п.).

В соответствии с МСФО 9 часть кредитов отражается в отчетности по справедливой стоимости через прибыль или убыток, отрицательная переоценка таких кредитов, связанная с изменением в кредитном качестве, за отчетный период составила 29,1 млрд рублей. Совокупные расходы на кредитный риск составили 163,7 млрд рублей, а совокупная стоимость кредитного риска увеличилась до 292 б.п..

"В существенной степени это связано с ростом макропоправок, предусмотренных МСФО 9 для отражения ухудшения макропрогнозов на фоне глобального шока от коронавирусной пандемии и падения нефтяных цен. Эффект от роста макропоправок составил 44,3 млрд рублей", - отмечает банк.

В отчете поясняется, что макропоправки по кредитам юрлицам выросли в среднем с 9,9% до 24,4%, по ипотечным кредитам - в среднем с 8,8% до 38,5%, по прочим кредитам физлицам - в среднем с 2,9% до 22,25%.

Чистые процентные доходы Сбербанка за первый квартал 2020 года составили 371,9 млрд рублей, что на 10,2% больше аналогичного периода прошлого года. Процентные доходы увеличились на 0,5% - до 583,4 млрд рублей.

Чистые комиссионные доходы Сбербанка выросли за первый квартал на 22,8% - до 126,4 млрд рублей. "Рост комиссионных доходов происходил в основном за счет доходов от расчетно-кассового обслуживания, клиентских операций с валютой и ценными бумагами, а также доходов по операциям с банковскими картами", - поясняется в пресс-релизе.

Сбербанк отмечает, что совокупный операционный доход от продуктов страхового, пенсионного и бизнеса по управлению активами составил 29 млрд рублей в первом квартале. "С начала года совокупные активы под управлением, пенсионные накопления и активы страхового бизнеса Сбербанка выросли на 3% и составили 1,5 трлн рублей", - говорится в пресс-релизе.

Влияние изменений валютных курсов отражается как переоценка счетов в иностранной валюте, которая в первом квартале 2020 года составила 81,8 млрд рублей, указывает банк.

Собственный капитал по "Базелю III" составил 4,649 трлн рублей на 31 марта 2020 года, что выше на 4,8% показателя на начало года. С начала года коэффициент достаточности капитала первого уровня снизился на 10 б.п. - до 13,31%, коэффициент достаточности общего капитала вырос на 20 б.п. - до 13,79%.