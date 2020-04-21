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Сбербанк не планировал сокращать сотрудников в 2020 году, но приостановил набор новых

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Сбербанк не планирует сокращать сотрудников в этом году, но приостановил набор сотрудников за исключением ряда специальностей. Об этом заявил глава банка Герман Греф в видеоинтервью главе комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрею Макарову.

"Мы не планируем сокращения. Мы немножко приостановили темп приема на работу. Мы выявили для себя критически важные программы, по которым будем набирать сотрудников. Таких программ четыре-пять. Мы видим, как наша стратегия на построение цифрового банка и экосистемы оказалась востребованной в этот период. И мы не только не приостановили инвестиции, мы их увеличили", - сказал он.

В частности, банк будет увеличивать количество сотрудников, которые занимаются развитием новых направлений бизнеса, наукой и исследованиями в лабораториях. На все остальные специальности Сбербанк пока приостановит набор.

Сбербанк

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