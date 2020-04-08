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Сбербанк отменил до 1 мая комиссию за пополнение своих карт с карт других банков

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Сбербанк до 1 мая отменил комиссию за пополнение своих карт с карт других банков с учетом режима всеобщей изоляции.

Пандемия коронавируса

"Многие наши клиенты регулярно пополняют карты Сбербанка с других карт. Некоторые предпочитают снимать наличные с одной карты в банкомате соответствующего банка, а затем вносить деньги на другую карту в банкомате Сбербанка. В период самоизоляции, когда выход на улицу сопряжен с дополнительными рисками, мы отменили комиссию за онлайн-пополнение", - отметил через пресс-службу директор дивизиона "Эквайринг и банковские карты" Сбербанка Дмитрий Малых.

Пополнить карту Сбербанка без комиссии можно в "Сбербанк онлайн" и на сайте кредитной организации (sberbank.ru).

У большинства крупных российских эмитентов карт услуга пополнения с карт других банков бесплатна по умолчанию, в частности, у ВТБ, "Открытия", Альфа-банка, Тинькофф банка.

Москва в режиме самоизоляции

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С 30 марта в Москве введен режим домашней самоизоляции для всех жителей города вне зависимости от возраста. Мэр Москвы подчеркнул, что режим самоизоляции не запрещает гражданам приезжать в столицу и уезжать из нее.
Сбербанк коронавирус Альфа-банк. Тинькофф Дмитрий Малых ВТБ Открытие

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