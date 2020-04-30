"Ашан" к июлю запустит доставку из большинства гипермаркетов вместе со "Сбермаркетом"

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Ритейлер "Ашан" и сервис "Сбермаркет" договорились о расширении сотрудничества в сфере доставки продуктов. Во II квартале "Сбермаркет" подключит к доставке 87 гипермаркетов "Ашан" в 35 регионах России, включая все города-миллионники, говорится в совместном пресс-релизе компаний.

До апреля к сервису доставки "Сбермаркет" было подключено шесть гипермаркетов "Ашан", к концу июня их число увеличится до 93.

"Сегодня мы видим, что количество онлайн-заказов увеличилось в разы, и готовы значительно расширить географию проекта со "Сбермаркетом", - сказала директор по маркетингу "Ашан Ритейл Россия" Галина Ящук, чьи слова приводятся в сообщении.

"Ашан Ритейл Россия" - подразделение Auchan Retail (входит в Auchan Holding). Компания работает на российском рынке с 2002 года. Сейчас сеть ритейлера объединяет 277 магазинов четырех форматов: классические гипермаркеты (106), "компактные" городские гипермаркеты ("Ашан Сити" - 34 магазина), супермаркеты (160) и магазины формата "у дома" ("Мой Ашан" - 11).

Доставка осуществляется из классических гипермаркетов и магазинов "Ашан Сити".

Ранее в апреле "Ашан" договорился о доставке продуктов из своих магазинов сервисом iGooods. Ритейлер развивал интернет-продажи и до партнерства с сервисами доставки. Компания занимала десятое место на российском рынке e-grocery с долей 2,9% за 2019 год, сообщалось в обзоре аналитиков "ВТБ Капитала" со ссылкой на их собственные оценки и данные InfoLine (у лидера рынка - онлайн-гипермаркета "Утконос" - было 22,6%). По оценке InfoLine, "Ашан" в прошлом году сократил онлайн-продажи продуктов питания на 11%, до 1,3 млрд рублей.

Российские ритейлеры начали ускоренно развивать онлайн-продажи и сервисы доставки продуктов на фоне пандемии COVID-19 и режима самоизоляции.

В рамках партнерства со "Сбермаркетом" в мае к доставке будут подключены магазины "Ашан" в Петербурге, Челябинске, Волгограде, Адыгее, Уфе, Воронеже, Ульяновске, Барнауле, Тольятти, Перми, Саратове, Ижевске, Рязани, Тюмени. В июне сервис будет доступен в Тамбове, Липецке, Владимире, Иванове, Белгороде, Костроме и Вологде.

С середины марта "Сбермаркет" масштабно расширил операционные возможности, чтобы предоставить доступ к услугам доставки продуктов широкой аудитории, сообщила компания. Сейчас сервис ежедневно доставляет более 13 тыс. заказов в более 60 городах России. "Команда "Сбермаркета" за последние полтора месяца кардинально масштабировала бизнес, чтобы соответствовать огромному спросу на доставку продуктов", - отметил директор по развитию бизнеса "Сбермаркета" Павел Глухов.

"Сбермаркет" - сервис доставки продуктов и товаров первой необходимости из магазинов, созданный на базе онлайн-сервиса доставки Instamart, который в сентябре 2019 года вошел в экосистему Сбербанка. "Сбермаркет" обеспечивает доставку из магазинов сетей Metro Cash & Carry, "Ашан", "Азбука вкуса", "Вкусвилл", "Лента" и "Мегамарт". Компания работает в 62 городах, включая все города-миллионники.

В I квартале "Сбермаркет" увеличил оборот в пять раз, до 1,5 млрд рублей. По этому показателю он обошел своего главного конкурента iGooods, который в январе-марте увеличил оборот вдвое, до 1,26 млрд рублей.