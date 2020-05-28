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Сервис доставки "Сбермаркет" за два месяца увеличил персонал в девять раз

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Сервис доставки продуктов "Сбермаркет" с середины марта увеличил команду курьеров и экспертов по закупкам в девять раз - с 1200 человек до 10 000. Компания сообщила, что теперь может осуществлять до 32 000 доставок ежедневно.

Пандемия коронавируса

До конца июля "Сбермаркет" планирует выйти во все регионы и может подключать новых ритейлеров-партнеров менее чем за две недели. В апреле сервис начал работу в 17 новых регионах, количество подключенных торговых точек за апрель и май увеличилось более чем в два раза и превысило 200.

Сокращать персонал после нормализации эпидемиологической ситуации компания не планирует, но уже начала искать новых сотрудников менее интенсивно.

"Сбермаркет" - сервис доставки продуктов и товаров первой необходимости из магазинов, созданный на базе онлайн-сервиса доставки Instamart, который в сентябре 2019 года вошел в экосистему Сбербанка. "Сбермаркет" обеспечивает доставку из магазинов сетей Metro Cash & Carry, "Ашан", "Азбука вкуса", "Вкусвилл", "Лента" и "Мегамарт". По данным на середину мая, компания работала в 62 городах, включая все города-миллионники.

В I квартале оборот "Сбермаркета" увеличился в пять раз по сравнению с показателем за I квартал 2019 года - до 1,5 млрд рублей. В апреле этот показатель подскочил в 13,2 раза - до 1,506 млрд рублей с 114 млн рублей годом ранее.

Сбермаркет Сбербанк коронавирус

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