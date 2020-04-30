В Госдуму пожаловались на реализацию мер поддержки малого и среднего бизнеса

Фото: Reuters

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Правительству и ЦБ РФ необходимо скорректировать систему предоставления кредитных каникул для малого и среднего предпринимательства (МСП) и выдачи кредитов на зарплату, так как в рамках действующих механизмов поддержки помощь могут получить только единицы, следует из письма зампреда комитета по контролю и регламенту Госдумы Натальи Костенко ("Единая Россия") в адрес правительства.

Как пояснила "Интерфаксу" депутат, письмо было составлено на основе жалоб ряда предпринимателей и их предложений по доработке принятых правительством антикризисных мер. Жалобы касаются правоприменения механизма предоставления кредитных каникул, выдачи льготных кредитов на заработную плату и проверок со стороны контролирующих органов, которые - несмотря на карантин - в ряде случаев продолжаются.

Кредитные каникулы

В письме напоминается, что кредитными каникулами предприниматели могут воспользоваться лишь при соблюдении следующих условий: кредит выдан на сумму до 300 тыс. рублей; выручка от предпринимательской деятельности должна упасть более чем на 30% по сравнению с размером выручки в 2019 году; деятельность предпринимателя должна быть причислена к пострадавшим отраслям, которые указаны в соответствующем постановлении правительства.

"По мнению заявителей, воспользоваться кредитными каникулами по данным условиям смогут лишь единицы российских предпринимателей. Это связано с тем, что большинство предпринимателей оформили кредиты на развитие своего бизнеса в сумме в среднем до 1 млн рублей", - говорится в письме.

В документе приводятся в пример программы кредитования бизнесменов российским банками, где максимальная сумма кредита для ИП значительно выше 300 тыс. рублей: Сбербанк выдает кредиты ИП до 1 млн рублей, ВТБ (овердрафт) - до 150 млн рублей, Тинькофф банк - до 10 млн рублей.

Предприниматели обращают внимание на то, что кредитными каникулами они не могут воспользоваться также, если остаточная сумма долга по кредиту составляет до 300 тыс. рублей, поскольку каникулы не привязаны к остаточной сумме долга по кредиту.

"Было бы целесообразнее исключить привязку кредитных каникул к максимальной сумме полученного ранее кредита", - говорится в письме.

Предприниматели также обращают внимание, что в законе о кредитных каникулах не определен закрытый перечень документов, которые должен предоставить предприниматель для их получения. "В такой ситуации банки самостоятельно определяют перечень документов для оформления кредитных каникул, которые не всегда могут предоставить предприниматели. Так, к примеру, ИП, осуществляющий деятельность по системе налогообложения ЕНВД (единый налог на вмененный доход - ИФ), не сможет сейчас воспользоваться кредитными каникулами, поскольку свой доход он сможет подтвердить только в следующем году при сдаче в налоговый орган декларации о своих доходах", - говорится в письме правительству.

Кредиты на зарплату

Аналогичная проблема возникла при получении льготных кредитов на зарплаты сотрудникам под 0% годовых - перечень документов банки определяют самостоятельно, и в разных банках он разный. "Банки запрашивают достаточно обширный перечень документов для оформления льготного кредита, которой сейчас с учетом закрытия работы многих госорганов предприниматели просто не в состоянии представить. Так, к примеру, при рассмотрении заявки на кредит на зарплату под 0% один из банков запросил у предпринимателя оборотную сальдовую ведомость движения средств по всем счетам организации, начиная с 2018 года по текущий момент. По мнению заявителей, такой подход может привести к злоупотреблениям в банковской сфере, затягиванию процедуры выдачи кредитов, и возможно, необоснованным отказам в выдаче кредитов", - говорится в письме.

Предприниматели жалуются, что некоторые банки отказывают им в выдаче зарплатных кредитов, поскольку не работают с ними по "зарплатному проекту". Также в обращениях предприниматели сетуют на не регламентированный законом срок рассмотрения заявок, при этом в качестве причины задержки банки ссылаются на неподписанное корреспондирующее соглашение с ЦБ.

Беседы с налоговиками

Отдельной новеллой в письме стоит просьба проанализировать обоснованность и целесообразность направления налоговыми органами субъектам МСП требований о предоставлении документов (информации), а также вызова предпринимателей в налоговый орган для дачи пояснений о текущей предпринимательской деятельности, несмотря на карантин.

"По словам заявителей, чаще всего, учитывая временную приостановку их деятельности, у них в настоящий момент отсутствует возможность предоставить запрашиваемые налоговым органом документы (информацию). А посещение самих налоговых органов в ряде регионов, где введены ограничения передвижения, становится затруднительным. Не говоря уже о повышении риска заражения коронавирусом", - говорится в письме, где упомянуты примеры требований о личной явке со стороны налоговиков.

Корректировка законодательства

В письме в правительство предлагается закрепить как в законе о кредитных каникулах, так и в программе зарплатных кредитов закрытый перечень документов, который должен предоставить предприниматель для получения мер финансовой поддержки. Также предлагается закрепить сроки рассмотрения банками кредитной заявки с последующей выдачей зарплатного кредита и прописать в нормативных и регулирующих документах прямой запрет на отказ в выдаче зарплатных кредитов, если предприниматель не являлся ранее клиентом банка. Во избежание необоснованных отказов предлагается также обязать банки в случае отказа указывать причины. Предлагается распространить кредитные каникулы на договора лизинга. Напоминается, что 27 марта ЦБ на заседании правкомиссии по вопросам конкуренции и развития МСП высказал эту идею, но пока это предложение не реализовано.

В письме указывается на необходимость внесения поправок в законодательство, которые будут предусматривать ответственность банков за необоснованный отказ предоставить кредитные каникулы. Предлагается расширить критерии отнесения отраслей бизнеса к категории пострадавших и включить туда компании, которые документально смогли подтвердить убытки в связи с пандемией и при этом сохранили 90% штата своих сотрудников на 1 апреля.