В ТПП узнали, что половина бизнесменов не смогли получить обещанную государством поддержку

Одни не попали в перечень наиболее пострадавших отраслей, другим отказывают банки

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Больше половины российских предпринимателей говорят, что за последнюю неделю в их работе ничего не изменилось и бизнес по-прежнему стоит. Еще треть сказали, что их положение ухудшилось: они не подпали под меры господдержки и вынуждены увольнять сотрудников.

Таковы результаты опроса, который Торгово-промышленная палата провела с 20 по 27 апреля среди 21 600 бизнесменов в 83 регионах.

В частности, 26% опрошенных сказали, что перевели часть персонала на удаленный режим. Еще 21% опрошенных отправили часть сотрудников в отпуск за свой счет, 14% - снизили сотрудникам зарплату, отменив премии. 11% респондентов сообщили, что уволили часть сотрудников, еще 10% сохранили основную часть работников, но избавились от вспомогательного персонала, а 8% предпринимателей пообещали, что будут увольнять всех сотрудников.

Кроме того, 62% участников опроса утверждают, что не обращались и не планируют обращаться в банк за беспроцентным кредитом на выплату заработных плат своим сотрудникам. 17% обращались в банк, но в банке им сказали, что у них нет нормативных документов на выдачу такого кредита. 9% опрошенных получили от банка отказ. Еще 6% предпринимателей сообщили, что их банк не уполномочен выдавать такие ссуды.

Более 50% опрошенных бизнесменов не смогли воспользоваться мерами кредитно-финансовой поддержки, так как их компании не попали в перечень наиболее пострадавших отраслей, свидетельствуют результаты опроса. Как отмечают в ТТП, банки отказали трети опрошенных предпринимателей в предоставлении кредитных каникул, кредитов на зарплату, реструктуризации кредитов и выдаче новых кредитов, не объясняя причины. Такая ситуация наблюдается практически в 75 регионах, большинство претензий получено на работу Альфа-банка, ВТБ, Газпромбанка, Тинькофф банка, Сбербанка.

"Около 50% предпринимателей не планируют обращаться в банки за поддержкой, так как не видят в предлагаемых государством мерах реальной помощи и считают это дополнительной нагрузкой и обременением на ближайший период в связи с отсутствием выручки и перспектив ее роста", - указали в ТПП.

Опрошенные говорят, что каждый банк предъявляет свои условия и требования к получению кредитов, обещанных государством, и при этом требуют предоставить документов больше, чем предполагает стандартный пакет. Большинство банков предлагают заемщикам собственные продукты не на льготных условиях в рамках государственной поддержки, а с высокими процентными ставками. Так, наблюдается разброс процентов по новым кредитам от 7% до 28 % годовых.

Около 71% бизнесменов призывают отменить все налоговые и неналоговые платежи для малых и средних предприятий в 2020 году. 68% опрошенных говорят, что им для продолжения деятельности нужны гранты или невозвратные субсидии на размере 30% от оборота компаний в 2019 году.

Для сохранения своего бизнеса 62% предпринимателей просят об арендных каникулах и отмене налога на имущество и землю за 2020 год, 59% предпринимателей нуждаются в долгосрочных беспроцентных кредитах на пополнение оборотного капитала и развитие деятельности, 53% предлагают приравнять ставки по тарифам на услуги естественных монополий для бизнеса к ставкам тарифов для населения, 48% призывают снизить страховые взносы до 15% на всю заработную плату, и 34% опрошенных выступают за возврат бизнесу всех страховых взносов, уплаченных в первом квартале текущего года.

При этом 82% респондентов уверены в том, что необходимо объявить все отрасли наиболее пострадавшими от коронавируса и дать им доступ к мерам господдержки.

В руководстве ТПП обещают помочь бизнесу решать возникшие проблемы. Палата, в частности, собирается предложить правительству пакет мер по пост-кризисной поддержке предприятий.

"Сегодня численность малых и средних компаний стремительно уменьшается - поэтому уже сейчас надо вносить изменения в нацпроект, переориентирующие все меры поддержки на сохранение сектора. С этой целью нами подготовлен еще один, уже третий пакет системных предложений для включения в комплекс мер правительства по поддержке бизнеса в связи с чрезвычайными мерами в экономике", - заявил президент ТПП Сергей Катырин.