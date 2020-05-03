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Мэрия Москвы предложила в аренду городские площади малому бизнесу по льготной ставке

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - На торги выставлено 150 помещений, принадлежащих городу, сообщил оперативный штаб по вопросам экономики Москвы в воскресенье.

По его данным, предприниматели смогут арендовать их на 10 лет по льготным ценам: 1000 рублей в год за 1 кв. метр - помещения на цокольных этажах, 4750 рублей - помещения на первых этажах.

В I квартале 2020 года средняя цена по городу для подвальных помещений была 8800 рублей за 1 кв. метр, а на первых этажах и выше - 11800 рублей, напомнили в мэрии.

Как отметил штаб, до конца года на аукцион выведут еще 550 помещений со сниженной ставкой аренды.

Москва

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