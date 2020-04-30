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Роснефть в 2019 году утроила добычу нефти на Русском месторождении на Ямале

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - "Роснефть" в 2019 году добыла на месторождении Русское, которое разрабатывает "Тюменнефтегаз" 0,8 млн тонн нефти, что почти в три раза превышает показатель предыдущего года, сообщается в годовом отчете компании.

На этом месторождении в прошлом году пробурили 81 горизонтальную скважину, в том числе 23 - многозабойных и многоствольных.

Всего на месторождении пробурено 279 скважин, в том числе 49 многозабойных.

Компания отмечает, что на месторождении продолжается эксплуатационное бурение, ведутся работы по подготовке к запуску второго этапа ПСП "Заполярное", нефтепровода ЦПС - ПСП "Заполярное", а также инновационного проекта - автономной установки предварительного сброса воды.

Ранее сообщалось, что в ноябре 2019 года "Роснефть" начала сдавать нефть с месторождения Русское в систему магистральных трубопроводов "Заполярье-Пурпе".

Русское месторождение было открыто в 1968 году, находится за Полярным кругом на полуострове Ямал в Тазовском районе Ямало-Ненецкого автономного округа. По величине запасов нефти оно классифицируется как уникальное. Геологические запасы составляют около 1,5 млрд тонн, извлекаемые запасы - 448 млн тонн.

Роснефть Ямал ЯНАО Русское месторождение

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