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Авиакомпании добились отсрочки по уплате налогов и страховых взносов

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Правительство разрешило авиакомпаниям получить отсрочку при уплате налогов и страховых взносов, сообщил заместитель исполнительного директора Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) Борис Шокуров.

Экономический кризис

"Надо отдать должное: удалось достаточно оперативно донести это до правительства, вопрос был рассмотрен, и в прошлую пятницу внесены соответствующие изменения в правила предоставления этой отсрочки, в 409-е постановление правительства. И мы надеемся, что они сработают и позволят авиакомпаниям воспользоваться этой льготой", - добавил он.

Названное постановление прописывало правила предоставления во II квартале 2020 года отсрочки/рассрочки на четыре месяца по уплате налогов и страховых взносов для компаний, наиболее пострадавших от пандемии. Компании могли претендовать на отсрочку, если их выручка за предыдущий квартал упала более чем на 10% год к году. Авиаперевозчики не соответствуют такому критерию для получения льготы.

Глава АЭВТ Владимир Тасун направил первому вице-премьеру Андрею Белоусову письмо с просьбой о господдержке, указав, что со второй декады марта доходы перевозчиков начали резко падать. За первые три месяца года пассажиропоток авиакомпаний снизился лишь на 5,3%, но за первые две недели апреля - уже на 89%, а по состоянию на 13 апреля падение ускорилось до 95%, отмечал Тасун.

АЭВТ просила продлить для пассажирских и грузовых авиакомпаний сроки уплаты налогов и страховых взносов, обязательства по уплате которых наступают в апреле-июне 2020 года, на шесть месяцев. Также организация просила дать перевозчикам право на отсрочку платежей вне зависимости от показателя выручки за предыдущий квартал и ввести упрощенный порядок подтверждения доходов.

АЭВТ объединяет 28 российских авиакомпаний.

правительство АЭФТ Борис Шокуров Владимир Тасун Андрей Белоусов коронавирус

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