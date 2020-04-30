Топ-менеджер авиакомпании предсказал рост цен на билеты из-за дистанцированной рассадки

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Авиакомпаниям придется поднять цены на билеты при рассадке пассажиров через одно кресло ради социального дистанцирования, предупредил вице-президент по стратегическому развитию и правительственным связям Air Astana Ердаулет Шамшиев.

Он привел пример собственной компании. Air Astana сейчас "сознательно" не продает дорогие билеты. Перевозчик планирует организовать некоторые рейсы, закрывая по одному креслу с каждой стороны, и, по его словам, максимум сможет продать билеты на 50% мест. Если требование по редкой рассдаке пассажиров скоро не будет отменено, то через некоторе время компания будет вынуждена повысить тарифы.

"Считаем, что обязательная рассадка через одно кресло - это чересчур строго. (...) В отличие от самолетов в автобусы можно сажать людей на все свободные места (...). Поэтому логику здесь не можем понять, почему здесь такое ужесточение требований к перевозке авиапассажиров, в то время как к пассажирам других видов транспортов, в том числе автобусов, это не требуется", - заявил Шамшиев.

Глава Авиационной администрации Казахстана Питер Гриффитс сказал "Казахстанской Правде", что при обеспечении соблюдения физической дистанции на борту, авиакомпании обанкротятся быстрее, чем в ситуации, когда рейсы вообще не будут выполняться. Компаниям выгодно летать только при полной загруженности, сказал он.

С 1 мая авиакомпании Air Astana, Fly Arystan, SCAT и Qazaq Air возобновят регулярные рейсы Нур-Султаном и Алма-Атой. Главный санитарный врач Казахстана обязал перевозчиков сажать пассажиров через одно кресло в ряду, чтобы снизить риски заражения. Также на борт будут пускать людей только со справкой об отсутствии заражения коронавирусом, выданной не ранее, чем за семь дней до полета. При посадке у пассажиров будут измерять температуру.