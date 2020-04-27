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Глава Boeing спрогнозировал медленное восстановление мировой авиаотрасли

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Главный исполнительный директор Boeing Co Дэвид Кэлхун ожидает медленного восстановления глобальной авиаотрасли.

Глава американского авиастроительного концерна в понедельник обрисовал печальные перспективы мировой авиации, выступая на годовом собрании акционеров. Он не предполагает возвращения объемов авиаперелетов к уровню 2019 года в течение двух-трех лет, сообщает The Wall Street Journal.

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"Кризис (из-за пандемии COVID-19 - ИФ) не похож ни на что, с чем мы когда-либо сталкивались, - сказал Кэлхун. - Пройдут годы, прежде чем все вернется к довирусному уровню".

Глава Boeing рассказал о последствиях пандемии коронавируса для отрасли. В частности, выручка мировых авиакомпаний в этом году, вероятно, упадет на $314 млрд. В США простаивает более 2,8 тыс. самолетов. Спрос на авиапутешествия упал на 95% по сравнению с прошлым годом.

"Мы находимся в непредсказуемой и быстро меняющейся обстановке, и трудно оценить, когда ситуация стабилизируется, - заявил он. - Но когда это произойдет, рынок станет меньше, а потребности наших клиентов будут другими".

Boeing 29 апреля опубликует финансовую отчетность за I квартал. Ожидается, что в ней компания, помимо прочего, раскроет информацию о масштабах сокращения производства и/или планируемых увольнениях.

Boeing

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