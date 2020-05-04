Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 03:10Заразились
на 04.05В России 145 268+10 581В мире 3 506 729+79 386

Главный экономист ЕЦБ оценил в три года срок восстановления еврозоны после кризиса

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Экономике еврозоны может потребоваться три года для полного восстановления после "беспрецедентного и тяжелого шока", вызванного пандемией коронавирусной инфекции COVID-19, полагает главный экономист Европейского центрального банка (ЕЦБ) Филип Лейн.

Официальный прогноз, обнародованный ЕЦБ в понедельник, предусматривает снижение ВВП еврозоны на 5,5% в 2020 году.

Тем временем, председатель ЕЦБ Кристин Лагард заявила в ходе пресс-конференции по итогам заседания 30 апреля, что падение ВВП еврозоны в текущем году может составить от 5 до 12%.

По словам Лейна, в случае реализации самого жесткого сценария ЕЦБ, предусматривающего 1спад экономики на 12% в этом году, возврата ВВП к уровням конца 2019 года не произойдет ранее 2023 года.

То же самое предполагает и средний сценарий ЕЦБ, согласно которому падение ВВП еврозоны в текущем году составит 8%. Лишь в случае мягкого сценария (снижение ВВП на 5%) экономика еврозоны может полностью восстановиться к середине 2021 года, отмечает Лейн.

"Масштаб и продолжительность кризиса, вызванного пандемией коронавируса, будет зависеть от того, как долго сохранятся локдауны, каким образом они повлияют на различные сектора экономики, а также от того, с какой скоростью будет происходить нормализация экономической активности", - говорит Лейн.

Он также дал понять, что ЕЦБ может увеличить масштаб объявленной в марте программы выкупа облигаций Pandemic Emergency Purchase Programme (PEPP), составляющий в настоящее время 750 млрд евро.

По словам Лейна, ЕЦБ будет "постоянно оценивать" действующие меры поддержки экономики.

"Мы продолжим корректировать наши инструменты, если потребуется. Среди возможных мер - увеличение объема PEPP и корректировка ее параметров при необходимости", - заявил Лейн.

Хроника 27 января – 04 мая 2020 годаЭкономический кризис
ЕЦБ

Новости по теме

Новости

Нефть продолжает сильно дешеветь из-за рисков торговой войны между США и Китаем

Нефть продолжает сильно дешеветь из-за рисков торговой войны между США и Китаем
Экономический кризис

Европейский центральный банк спрогнозировал снижение ВВП еврозоны на 5,5% в 2020 году

Экономический кризис

Тарифы на перевозку нефтепродуктов взлетели на фоне загрузки танкеров под хранение

Сбербанк стал лидером по капитализации в России

Рынок акций РФ открылся падением индексов МосБиржи и РТС на 1,5-2,1%

Brent дешевеет на опасениях возобновления торговой войны между США и Китаем

Экономический кризис

Холдинг Баффета продал свои доли в четырех крупных авиакомпаниях США

Трубоукладчик "Газпрома" с военным конвоем прошел датскую экономическую зону

Вступила в силу сделка ОПЕК+ по сокращению добычи нефти

Банкам запретили брать комиссию за переводы через СБП до 100 тыс. руб.

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');