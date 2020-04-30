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Минэкономразвития впервые задержало публикацию доклада с ежемесячной оценкой ВВП

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Минэкономразвития задержало публикацию своего апрельского доклада "Картина деловой активности", в котором должна была быть опубликована оценка министерства по динамике ВВП РФ в марте.

Минэкономразвития ежемесячно после выхода оперативного доклада Росстата в тот же день или на следующий рабочий день (такой временной лаг не нарушался последние несколько лет) публиковало свой обзор "Картина деловой активности", в котором на основании данных Росстата приводило свои оценки динамики ВВП РФ за предыдущий месяц (Росстат публикует только ежеквартальную оценку динамики ВВП и с большим временным лагом).

Оперативный доклад Росстата о социально-экономической ситуации в России в марте был опубликован еще в понедельник 27 апреля, но Минэкономразвития свою картину с оценкой ВВП за март до сих пор не опубликовало. На сайте министерства вечером 28 апреля в строке с экономическими индикаторами только появилась одна цифра - оценка ВВП за I квартал 2020 года (рост на 1,8% к I кварталу 2019 года).

В пресс-службе Минэкономразвития не стали комментировать причину, по которой картина деловой активности до сих пор не опубликована, и будет ли она в принципе публиковаться в дальнейшем.

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