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Эксперт предсказал уход с рынка более 70% кафе и ресторанов в РФ к 1 июля

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Более 70% кафе и ресторанов могут уйти с рынка к 1 июля, так как не получили адекватной помощи от государства, считает президент Федерации рестораторов и отельеров России (ФРиО) Игорь Бухаров.

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"Сейчас 77% предприятий питания не работают, 23% продолжают, но в слабом режиме, только на доставку. Плюс проблемы с арендодателями, которые говорят "вы же открыты - платите арендную плату". Уже на 50% сокращен персонал в ресторанном бизнесе по всей стране", - отметил Бухаров на онлайн-заседании рабочей группы по туризму, гостиничному и ресторанному бизнесу комиссии Госдумы по мерам поддержки малого и среднего предпринимательства.

"Те, кто прошел через кризисы 2008 и 2014 годов, начали это делать (сокращать персонал - ИФ) уже в конце марта, когда стали говорить "не ходите в рестораны", - добавил ресторатор.

По его словам, из этого следует, что помощь государства, условием получения которой было сохранение 90% персонала, рестораторам не полагается. "Не попали мы и под субсидии, так как бюджетный кодекс не предусматривает возможность субсидий для предприятий, реализующих подакцизные товары. Спрос у предприятий упал на 50-100%", - сказал эксперт.

Бухаров отметил, что одна из главных проблем сейчас - это налоги. "Кроме того, законодательство должно быть чистым и прозрачным. Реформа контрольно-надзорной деятельности должна продолжаться, как и регуляторная гильотина. Сейчас получается, что если мы откроемся 1 июля, то больше 70% заведений не возобновят работу", - заключил он.

Хроника 27 января – 29 апреля 2020 годаЭкономический кризис
Игорь Бухаров ФРиО

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