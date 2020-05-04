Рынок акций РФ открылся падением индексов МосБиржи и РТС на 1,5-2,1%

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в понедельник снижением цен большинства blue chips на фоне отката внешних фондовых площадок и нефти на вернувшихся опасениях возобновления торговой войны США и Китая; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов потеряли 1,5-2,1%.

К 10:01 индекс МосБиржи составил 2609,96 пункта (-1,5%), индекс РТС - 1101,15 пункта (-2,1%); цены большинства основных "фишек" на Московской бирже снизились в пределах 3,2%.

Доллар вырос до 75,19 рубля (+0,8 рубля).

Подешевели рублевые акции "Татнефти" (-3,2% и -2,9% "префы"), "НОВАТЭКа" (-2,6%), "РусАла" (-2,4%), "Аэрофлота" (-2,2%), АФК "Система" (-2,2%), "Роснефти" (-2,1%), "Сургутнефтегаза" (-2,1%), "Яндекса" (-2%), "Магнитогорского металлургического комбината" (-1,7%), "Газпром нефти" (-1,7%), Сбербанка (-1,7%), "Мосбиржи" (-1,7%), "Газпрома" (1,5%).

Подросли акции ПАО "Полюс" (+0,2%).

По словам директора по аналитике ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Андрея Верникова, индекс МосБиржи на прошлой неделе не смог закрепиться выше 2713,5 пункта, а американский индекс S&P500 в пятницу на часовых графиках пробил вниз восходящий тренд, начало которому было положено 23 марта. На американских биржах большинство акций снизились, за исключением акций золотодобытчиков и производителей мыла и антисептиков.

После того, как президент США Дональд Трамп пригрозил наложить пошлины на Китай в связи с сокрытием первоначальной вспышки коронавируса, инвесторы заняли "оборонительную" стратегию. Кроме того, в воскресенье госсекретарь США Майк Помпео обвинил Китай в распространении COVID-19, заявив, что страна должна быть привлечена к ответственности. Помпео также предположил, не представив доказательств, что коронавирус распространился из китайской военной лаборатории. Трамп хочет повысить тарифы на все китайские товары и переналадить производственные цепочки, но на это потребуется не месяцы, а годы, считает аналитик.

Коррекционный рост американских индексов продолжался больше месяца, но сейчас появились прогнозы различных экспертов, например, аналитиков Bank of America, о том, что индекс S&P500 протестирует мартовские минимумы. Инвесторы стали осторожничать. На развивающихся рынках инвесторы смотрят на американский фондовый рынок как на рулевого, но с ним есть проблемы. Восстановление американской экономики может затянуться, потому что успехи по сдерживанию коронавируса могут быть обращены вспять. После открытия экономики и смягчения норм социального дистанцирования может последовать новая вспышка заболеваний. Успехи фондового рынка связаны с мягкой монетарной политикой денежных властей, но демократам перед выборами Трампа такая политика не выгодна. Поэтому консенсус между демократами и республиканцами в отношении такой политики может быть нарушен. Уже сейчас демократы обвиняют республиканцев в том, что те уменьшили финансовую помощь городам, где мэрами являются представители демократической партии.

Нефтяным ценам сейчас сложно продолжать свой рост из-за торгового противостояния США и Китая. В США восстановление экономики начнется не раньше второго полугодия, поэтому проблема переизбытка нефти в мае останется актуальной. Вероятно, на этой неделе индекс МосБиржи снизится в район 2475 пунктов и далее возможны варианты: или от этого уровня произойдет отскок наверх, или он будет пробит вниз и индекс будет снижаться до мартовских минимумов. Первый вариант пока кажется более вероятным. В любом случае на уровне 2475 пунктов надо быть осторожнее с "короткими" позициями, считает Верников.

Зарубежные рынки

В США в пятницу индексы упали на 2,6-3,2% на фоне разочаровывающих квартальных отчетов ряда крупных компаний, а также информации о том, что президент США рассматривает возможность повышения пошлин на импорт китайских товаров в качестве одной из мер компенсации потерь, связанных с пандемией коронавируса, отправной точкой которой была именно КНР.

Тем не менее, апрель завершился подъемом, прирост индексов Dow Jones (+11,1%) и S&P 500 (+12,7%) за месяц стал рекордным с 1987 года, рынок отыграл часть потерь, понесенных в марте на фоне паники, вызванной пандемией коронавирусной инфекции COVID-19. Nasdaq Composite в апреле прибавил 15,5% - это наилучшая динамика за месяц с 2000 года и рекордный подъем для апреля.

Индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) в апреле упал менее значительно, чем ожидалось, однако указал на максимальный за 11 лет спад в промышленном секторе страны. Значение индикатора опустилось до 41,5 пункта - минимума с апреля 2009 года - по сравнению с 49,1 пункта в марте, свидетельствуют данные Института управления поставками (ISM), опубликованные 1 мая. Консенсус-прогноз экспертов предусматривал падение индекса до 36,9 пункта.

Подындекс, отслеживающий поступление новых заказов, в апреле снизился до 27,1 пункта - минимума с декабря 2008 года, подындекс занятости рухнул до минимальных с февраля 1949 года 27,5 пункта.

В понедельник в Азии преобладает снижение индексов (биржи Японии закрыты в связи с праздником - День зелени, Китай не работает 1-5 мая в связи с празднованием Дня труда, гонконгский Hang Seng теряет 3,8%), "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,5%).

Нефть утром в понедельник дешевеет на опасениях возобновления торговой войны США-КНР. Стоимость июльских фьючерсов на Brent к 10:01 по московскому времени составила $26,16 за баррель (-1,1% и -0,2% в пятницу), июньская цена WTI - $18,66 за баррель (-5,7% и +5% в пятницу).

В пятницу, 1 мая, вступила в силу сделка стран ОПЕК+ по снижению нефтедобычи, заключенная с целью для балансировки рынка. Сделка предполагает снижение добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки от уровня октября 2018 года, за исключением России и Саудовской Аравии, которые будут снижать от уровня в 11 млн б/с.

В мае-июне снижение нефтедобычи странами ОПЕК+ от этого уровня составит 9,7 млн б/с (на 23%), с июля до конца 2020 года - 7,7 млн б/с (на 18%), далее, до мая 2022 года - 5,7 млн б/с (на 14%).

Число действующих нефтяных буровых установок в США на прошлой неделе сократилось на 53 единицы - до 325 установок, свидетельствуют данные Baker Hughes. Снижение их числа было отмечено по итогам седьмой недели подряд.