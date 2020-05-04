Рубль дешевеет при открытии торгов на фоне падающей нефти

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Доллар и евро активно растут на Московской бирже в понедельник утром, рубль снижается к бивалютной корзине на фоне падающей нефти и общемирового снижения "аппетита к риску" из-за опасений новой волны торгового противостояния между США и Китаем.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 74,75-75,85 руб., по итогам второй минуты торгов курс составил 75,2475 руб. (+85,25 копейки копейка к уровню предыдущего закрытия). Евро подорожал до 82,2325 руб. (+78,25 копейки). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) выросла на 82 копейки к уровню закрытия 30 апреля, до 78,39 рубля.

Доллар при этом оказался на 2,52 рубля выше уровня действующего официального курса, евро - на 3,11 рубля выше официального курса.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль снижается к доллару и евро на старте торгов 4 мая на фоне падающей нефти и снижения интереса глобальных инвесторов к рисковым активам из-за опасений новой волны торгового противостояния между США и Китаем.

Цены на нефть опускаются в понедельник на информации о том, что США рассматривают возможность повышения пошлин на китайские товары в качестве одной из мер привлечения КНР к ответственности за несвоевременное информирование мировой общественности о появлении коронавирусной инфекции COVID-19.

Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:02 по московскому времени составила $26,11 за баррель, что на 1,25% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в пятницу, 1 мая, июльские фьючерсы подешевели на 0,15%, до $26,44 за баррель. Фьючерс на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи к этому времени снизился в цене на 5,8% - до $18,63 за баррель. К закрытию предыдущих торгов цена контракта составила $19,78 за баррель, поднявшись на 5%.

Президент США Трамп заявил в эфире телеканала Fox News в воскресенье, что Китай, по его мнению, "совершил ошибку", пытаясь скрыть распространение коронавируса. Он отметил, что введение пошлин является "важным инструментом" в переговорах с КНР. Тем временем, госсекретарь США Майкл Помпео в минувшие выходные заявил, что в Вашингтоне располагают достаточным количеством свидетельств того, что коронавирус начал распространяться по миру из лаборатории в китайском Ухане.

В пятницу, 1 мая, вступила в силу сделка стран ОПЕК+ по снижению нефтедобычи, заключенная с целью для балансировки рынка. Сделка предполагает снижение добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки от уровня октября 2018 года, за исключением России и Саудовской Аравии, которые будут снижать от уровня в 11 млн б/с. В мае-июне снижение нефтедобычи странами ОПЕК+ от этого уровня составит 9,7 млн б/с (на 23%), с июля до конца 2020 года - 7,7 млн б/с (на 18%), далее, до мая 2022 года - 5,7 млн б/с (на 14%).

Число действующих нефтяных буровых установок в США на прошлой неделе сократилось на 53 единицы - до 325 установок, свидетельствуют данные Baker Hughes. Снижение их числа было отмечено по итогам седьмой недели подряд.