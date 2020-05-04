Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:18Заразились
на 04.05В России 145 268+10 581В мире 3 506 729+79 386

Рубль дешевеет при открытии торгов на фоне падающей нефти

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Доллар и евро активно растут на Московской бирже в понедельник утром, рубль снижается к бивалютной корзине на фоне падающей нефти и общемирового снижения "аппетита к риску" из-за опасений новой волны торгового противостояния между США и Китаем.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 74,75-75,85 руб., по итогам второй минуты торгов курс составил 75,2475 руб. (+85,25 копейки копейка к уровню предыдущего закрытия). Евро подорожал до 82,2325 руб. (+78,25 копейки). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) выросла на 82 копейки к уровню закрытия 30 апреля, до 78,39 рубля.

Доллар при этом оказался на 2,52 рубля выше уровня действующего официального курса, евро - на 3,11 рубля выше официального курса.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль снижается к доллару и евро на старте торгов 4 мая на фоне падающей нефти и снижения интереса глобальных инвесторов к рисковым активам из-за опасений новой волны торгового противостояния между США и Китаем.

Цены на нефть опускаются в понедельник на информации о том, что США рассматривают возможность повышения пошлин на китайские товары в качестве одной из мер привлечения КНР к ответственности за несвоевременное информирование мировой общественности о появлении коронавирусной инфекции COVID-19.

Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:02 по московскому времени составила $26,11 за баррель, что на 1,25% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в пятницу, 1 мая, июльские фьючерсы подешевели на 0,15%, до $26,44 за баррель. Фьючерс на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи к этому времени снизился в цене на 5,8% - до $18,63 за баррель. К закрытию предыдущих торгов цена контракта составила $19,78 за баррель, поднявшись на 5%.

Президент США Трамп заявил в эфире телеканала Fox News в воскресенье, что Китай, по его мнению, "совершил ошибку", пытаясь скрыть распространение коронавируса. Он отметил, что введение пошлин является "важным инструментом" в переговорах с КНР. Тем временем, госсекретарь США Майкл Помпео в минувшие выходные заявил, что в Вашингтоне располагают достаточным количеством свидетельств того, что коронавирус начал распространяться по миру из лаборатории в китайском Ухане.

В пятницу, 1 мая, вступила в силу сделка стран ОПЕК+ по снижению нефтедобычи, заключенная с целью для балансировки рынка. Сделка предполагает снижение добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки от уровня октября 2018 года, за исключением России и Саудовской Аравии, которые будут снижать от уровня в 11 млн б/с. В мае-июне снижение нефтедобычи странами ОПЕК+ от этого уровня составит 9,7 млн б/с (на 23%), с июля до конца 2020 года - 7,7 млн б/с (на 18%), далее, до мая 2022 года - 5,7 млн б/с (на 14%).

Число действующих нефтяных буровых установок в США на прошлой неделе сократилось на 53 единицы - до 325 установок, свидетельствуют данные Baker Hughes. Снижение их числа было отмечено по итогам седьмой недели подряд.

Московская биржа курс валют евро доллар

Новости по теме

Новости

Рынок акций РФ открылся падением индексов МосБиржи и РТС на 1,5-2,1%

Brent дешевеет на опасениях возобновления торговой войны между США и Китаем

Экономический кризис

Холдинг Баффета продал свои доли в четырех крупных авиакомпаниях США

Трубоукладчик "Газпрома" с военным конвоем прошел датскую экономическую зону

Вступила в силу сделка ОПЕК+ по сокращению добычи нефти

Банкам запретили брать комиссию за переводы через СБП до 100 тыс. руб.

Экспортная пошлина на нефть в России понизилась

Экспортная пошлина на нефть в России понизилась

S&P сочла резервы Москвы достаточными для компенсации выпадающих из-за COVID-19 доходов

Минэкономразвития впервые задержало публикацию доклада с ежемесячной оценкой ВВП

"Детский мир" отложит выплату дивидендов за 2019 год до нормализации бизнеса

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');