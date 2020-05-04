Рубль сохранил позиции в течение дня после заметного падения при открытии торгов

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Доллар США и евро после резкого роста в понедельник утром в дальнейшем легли в боковой дрейф на торгах Московской биржи; рубль снизился к бивалютной корзине на фоне падающей нефти и общемирового снижения "аппетита к риску" из-за опасений новой волны торгового противостояния между США и Китаем.

Курс доллара США составил 75,215 руб. в 19:00, что на 82 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 82,0675 руб., подорожав на 61,75 копейки. Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) выросла на 73 копейки к уровню закрытия 30 апреля, до 78,30 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль снизился к доллару и евро на торгах Московской биржи 4 мая на фоне падающей нефти и снижения интереса глобальных инвесторов к рисковым активам из-за опасений новой волны торгового противостояния между США и Китаем. При этом основное движение произошло в начале торгов, после чего практически весь день нацвалюта не демонстрировала ярко выраженной динамики, оставаясь вблизи уровней открытия, благодаря наметившейся стабилизации ситуации на мировых рынках, в том числе на нефтяных площадках.

Цены на нефть перешли к росту вечером в понедельник после существенного снижения в первой половине дня на опасениях об обострении напряженности в отношениях между США и Китаем. Поддержку рынку оказали ожидания постепенного восстановления спроса на нефть на фоне планов ряда стран по смягчению ограничений, введенных в связи с пандемией коронавируса.

Стоимость июльских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 по московскому времени составила $26,56 за баррель, что на 0,45% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Фьючерс на WTI на июнь на торгах Нью-йоркской товарной биржи к этому времени вырос в цене на 0,51% - до $19,88 за баррель.

Давление на нефтяные котировки ранее в ходе торгов оказала информация о том, что США рассматривают возможность повышения пошлин на китайские товары в качестве одной из мер привлечения КНР к ответственности за несвоевременное информирование мировой общественности о появлении коронавирусной инфекции COVID-19.

В пятницу, 1 мая, вступила в силу сделка стран ОПЕК+ по снижению нефтедобычи, заключенная с целью балансировки рынка. Сделка предполагает снижение добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки от уровня октября 2018 года, за исключением России и Саудовской Аравии, которые будут снижать от уровня в 11 млн б/с. В мае-июне снижение нефтедобычи странами ОПЕК+ от этого уровня составит 9,7 млн б/с (на 23%), с июля до конца 2020 года - 7,7 млн б/с (на 18%), далее, до мая 2022 года, - 5,7 млн б/с (на 14%).

По итогам торгов 4 мая Банк России не менял официальные курсы доллара и евро, которые с 1 мая составляют 72,7263 руб./$1 и 79,1189 руб./EUR1 соответственно. Таким образом, доллар торгуется на Московской бирже вечером в понедельник на 2,49 рубля выше уровня действующего официального курса, евро - на 2,95 рубля выше официального курса.

Торги по доллару расчетами "сегодня" на Московской бирже в понедельник не проводились. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 вырос на 1,97 рубля по отношению к 30 апреля и составил 75,4019 руб. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $1 млрд 318,218 млн.

Торги по евро расчетами "сегодня" на Московской бирже также не проводились в понедельник. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 вырос на 2,28 рубля по отношению к четвергу и составил 82,3944 руб. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR89,584 млн.

В силу того, что в России первые дни мая (вплоть до 5 мая включительно) официально объявлены праздничными днями, ставки MosPrime Rate межбанковских кредитов в этот период не рассчитываются.