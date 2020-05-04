Рынки Гонконга и Южной Кореи упали на опасениях торговой войны США и Китая

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в основном снизились в понедельник на опасениях возобновления торговой войны США и Китая.

Новый виток этих опасений спровоцировала информация о том, что США рассматривают возможность повышения пошлин на китайские товары в качестве одной из мер привлечения Пекина к ответственности за несвоевременное информирование мировой общественности о появлении коронавирусной инфекции COVID-19.

Гонконгский фондовый индекс Hang Seng потерял по итогам торгов 4,2%, южнокорейский KOSPI - 2,7%, индонезийский JX Composite - 2,4%. Австралийский S&P/ASX 200 вырос в понедельник на 1,2%.

Рынки Японии и Китая закрыты в связи с праздниками.

Президент США Дональд Трамп заявил в эфире телеканала Fox News в воскресенье, что Китай, по его мнению, "совершил ошибку", пытаясь скрыть распространение коронавируса. Он отметил, что введение пошлин является "важным инструментом" в переговорах с КНР.

Тем временем, госсекретарь США Майкл Помпео в минувшие выходные заявил, что в Вашингтоне располагают достаточным количеством свидетельств того, что коронавирус начал распространяться по миру из лаборатории в китайском Ухане.

Опасения, связанные с усилением напряженности в отношениях США и КНР, способствуют дальнейшему снижению цен на нефть. На этом фоне резко подешевели акции китайских нефтекомпаний: стоимость бумаг PetroChina по итогам торгов в Гонконге упала на 8,6%, Cnooc Ltd. - на 7,2%, Sinopec - на 8,4%.

Стоимость бумаг Westpac Banking выросла в понедельник на 2,8%, несмотря на слабую отчетность за первое финансовое полугодие. Westpac, один из крупнейших банков Австралии и Новой Зеландии, сократил чистую прибыль за финансовое полугодие, завершившееся 31 марта, на 62% по сравнению с тем же периодом предыдущего года, до 1,19 млрд австралийских долларов ($759,84 млн). Банк увеличил отчисления в резервы на возможные потери по ссудам до 5,8 млрд австралийских долларов, из которых 1,6 млрд долларов связаны непосредственно с последствиями пандемии коронавируса. Кроме того, Westpac объявил, что откладывает выплату дивидендов за прошедшее финполугодие.

Цена акций австралийского страховщика Insurance Australia Group опустилась на 2,1% после того, как компания заявила, что, вероятно, не сможет выплатить дивиденды за текущий фингод в условиях пандемии коронавируса.

Статданные, обнародованные в понедельник, указали на замедление инфляции в Южной Корее и Индонезии.

Согласно официальным данным, темпы роста потребительских цен в Южной Корее в апреле 2020 года замедлились до минимальных с октября прошлого года 0,1% в годовом выражении по сравнению с 1% месяцем ранее. Замедление темпов инфляции в апреле до минимума в правительстве объясняют падением потребительского спроса на фоне мер, введенных с целью ограничения распространения коронавируса.

В Индонезии инфляция в апреле замедлилась до 2,67% - минимума с марта 2019 года - по сравнению с 2,96% в марте.