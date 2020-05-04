Нефть продолжает сильно дешеветь из-за рисков торговой войны между США и Китаем

Нефтяные танкеры в районе Хантингтон-Бич (Калифорния) Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Цены на нефть продолжают заметно снижаться в понедельник на информации о том, что США пригрозили Китаю повышением пошлин в качестве одной из мер привлечения к ответственности за сокрытие информации о COVID-19.

Стоимость июльских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 13:51 по московскому времени составляет $25,68 за баррель, что на $0,76 (2,87%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии.

Фьючерс на WTI на июнь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени снизился в цене на $1,28 (6,47%) - до $18,50 за баррель.

Президент США Дональд Трамп заявил в эфире телеканала Fox News в воскресенье, что Китай, по его мнению, "совершил ошибку", пытаясь скрыть распространение коронавируса. Он отметил, что введение пошлин является "важным инструментом" в переговорах с КНР.

Госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что в Вашингтоне располагают достаточным количеством свидетельств того, что коронавирус начал распространяться по миру из лаборатории в китайском Ухане.

"Возобновление торговой войны будет определяющим для нефтяных цен в долгосрочной перспективе", - отмечает старший рыночный стратег AxiCorp Стивен Иннес, которого цитирует MarketWatch.

Помимо этого, Bloomberg сообщает, что все большее количество фондов продают ближайшие фьючерсы WTI, чтобы избежать обвала их стоимости, как это случилось в апреле с майскими контрактами.

S&P Global Inc. объявил об обмене июльских контрактов на августовские. United States Oil Fund, в свою очередь, сообщил, что продаст половину принадлежащих ему июльских фьючерсов WTI.

В пятницу, 1 мая, вступила в силу сделка стран ОПЕК+ по снижению нефтедобычи, заключенная с целью балансировки рынка. Сделка предполагает снижение добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки от уровня октября 2018 года, за исключением России и Саудовской Аравии, которые будут снижать от уровня в 11 млн б/с.

В мае-июне снижение нефтедобычи странами ОПЕК+ от этого уровня составит 9,7 млн б/с (на 23%), с июля до конца 2020 года - 7,7 млн б/с (на 18%), далее, до мая 2022 года, - 5,7 млн б/с (на 14%).

"Планируемое сокращение добычи будет рекордным, однако эксперты не забывают об огромном избытке нефти на мировом рынке, что ограничивает подъем цен", - отмечает аналитик Price Futures Group Фил Флинн.