Цены на нефть перешли к росту

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Цены на нефть перешли к росту в ходе торгов в понедельник после существенного снижения ранее в ходе сессии на опасениях об обострении напряженности в отношениях между США и Китаем.

Поддержку рынку оказали ожидания постепенного восстановления спроса на нефть на фоне планов ряда стран по смягчению ограничений, введенных в связи с пандемией коронавируса.

Стоимость июльских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:29 по Москве составляет $26,84 за баррель, что на $0,4 (1,51%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.

Фьючерс на WTI на июнь на торгах Нью-йоркской товарной биржи к этому времени вырос в цене на $0,38 (1,92%) - до $20,16 за баррель.

Давление на нефтяные котировки ранее в ходе торгов оказала информация о том, что США рассматривают возможность повышения пошлин на китайские товары в качестве одной из мер привлечения КНР к ответственности за несвоевременное информирование мировой общественности о появлении коронавирусной инфекции COVID-19.