Снижение рынка акций РФ вслед за миром смягчила подросшая нефть

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ начал неделю со снижения вслед за мировыми фондовыми площадками на вернувшихся опасениях возобновления торговой войны США и Китая; откат смягчила подросшая нефть на ожиданиях постепенного восстановления баланса на рынке.

По итогам торгов в понедельник индекс МосБиржи просел до 2624,64 пункта (-1%, утром индекс падал ниже 2600 пунктов), индекс РТС - 1099,42 пункта (-2,3%); цены большинства основных "фишек" на Московской бирже снизились в пределах 2,8%.

Доллар вырос до 75,21 рубля (+0,81 рубля), максимум сделок - 75,97 руб./$1.

Подешевели рублевые акции "Новолипецкого металлургического комбината" (-2,8%), "Мечела" (-2,5% и -2,4% "префы"), "Газпрома" (-2,3%), "Северстали" (-2,1%), "Сургутнефтегаза" (-1,9%), "Магнитогорского металлургического комбината" (-1,9%), Сбербанка (-1,8%), "Аэрофлота" (-1,8%), "Газпром нефти" (-1,8%), "Норникеля" (-1,8%), АФК "Система" (-1,7%), "Роснефти" (-1,4%), "Интер РАО" (-1,4%), "Мобильных телесистем" (-1%).

Акции "Магнита" выросли до 3760 рублей (+1,9%), максимум дня составил 3858 рублей, объем торгов превысил 5,036 млрд рублей.

Акции "Магнита" продолжили рост минувшей недели (бумаги в последнюю неделю апреля подскочили на 15%), когда бумаги поддержали новости от Goldman Sachs, который подтвердил для акций и глобальных депозитарных расписок (GDR) "Магнита" рекомендацию "покупать", добавив их в CEEMEA Focus List (наиболее привлекательные в настоящее время бумаги для покупки в регионе CEEMEA - Центральная и Восточная Европа, Ближний Восток и Африка - ИФ). Прогнозная стоимость акций и GDR "Магнита" была повышена с 4200 до 4300 рублей и с $12,2 до $12,6 за штуку соответственно.

Также подорожали акции "Ростелекома" (+0,8% и +0,3% "префы"), "АЛРОСА" (+0,5%), "ЛУКОЙЛа" (+0,5%), "Россетей" (+0,3% и +2,5% "префы"), "РусГидро" (+0,2%).

ПАО "Россети" получило в январе-марте чистый убыток по РСБУ в размере 79,1 млрд руб. против 40,2 млрд руб. прибыли за аналогичный период 2019 года, следует из отчетности компании. При этом прочие расходы компании составили 83,3 млрд руб. против 40 млрд руб. годом ранее, прочие доходы упали с почти 40 млрд руб. до 3,6 млрд руб. В этих статьях "Россети" традиционно отражают результаты переоценки акций "дочек".

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами отката выступили "префы" ПАО "ТНС Энерго Воронеж" (-12,1%), акции "ТГК-2" (-5,8% и -3,6% "префы"), ПАО "Челябинский металлургический комбинат" (-4,9%), ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (-4%), ПАО "Павловский автобус" (-3%).

Подорожали бумаги ПАО "Северо-западное пароходство" (+39,8%), ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания" (+12,2% и +18,2% "префы"), ПАО "Институт стволовых клеток человека" (+8%), En+ (+5,7%), ПАО "Центр международной торговли" (+3,7% и +4,7% "префы"), ПАО "Бурятзолото" (+3,6%), ПАО "Выборгский судостроительный завод" (+2,9%), "ФосАгро" (+3,4%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 60,832 млрд рублей (из них 8 млрд рублей пришлось на "Газпром" и 10,956 млрд рублей - на обыкновенные акции Сбербанка ).

По словам руководителя аналитического отдела ИК "Риком-Траст" Олега Абелева, с 1 мая вступила в силу сделка ОПЕК+, ознаменовав начало новой нефтяной эры. Теперь ряд стран ОПЕК+ рассматривает возможность проведения видеоконференции в конце мая - начале июня, при этом плановое заседание 10 июня продолжает обсуждаться. Такие встречи, скорее всего, теперь будут проходить с периодичностью раз в месяц, чтобы участники сделки обсуждали влияние общей ситуации на рынок, эффективность принимаемых мер, а также сопутствующие им риски. Также не исключено, что участники ОПЕК+ в самое ближайшее время будут пытаться привлечь к своей сделке новых членов.

Тем временем, президент США Дональд Трамп снова добавил неопределенности рынкам, заявив о том, что власти США рассматривают возможность повышения пошлин на китайские товары в качестве одной из мер привлечения КНР к ответственности за несвоевременное информирование мировой общественности о появлении коронавирусной инфекции COVID-19. Никто пока не доказал намеренное сокрытие распространения коронавируса, но заявления были сделаны, а значит, для многих инвесторов фактор того, что Китай "совершил ошибку", будут данностью. Теперь риск введения пошлин со стороны США в переговорах с КНР снова резко вырос, полагает аналитик.

Если будут вводиться дополнительные пошлины для китайских товаров, то это де-факто будет означать возобновление торговой войны между США и Китаем, что неизбежно отразится на нефтяных ценах, даже несмотря на сделку ОПЕК+, считает Абелев.

Как отмечает президент ИГ "Московские партнеры" Евгений Коган, снижение нефти в начале новой недели проходило без паники и агрессии, а к вечеру котировки смогли отыграть все потери. Пока не будет пробит вниз уровень $24,5 за баррель Brent и $14,5 за баррель WTI, негативных сигналов для участников рынка не поступит.

В США поддержкой для индекса S&P 500 выступает отметка 2720 пунктов. Пока в целом ничего экстра-драматического или заслуживающего отдельного внимания на рынках не происходит. Тем не менее, серьезными триггерами для движения вниз могут стать три темы: эскалация конфликта США и Китая, волна дефолтов и банкротств компаний, которая только начинается, а также опасения, что за первой волной заражения коронавирусом COVID-19 начнется вторая волна. При таких ожиданиях лучше зафиксировать прибыльные позиции и увеличить долю "кэша" в портфелях, считает эксперт.

По мнению стратега рынка фондового капитала Газпромбанка Ильи Фролова, в мае инвесторы на глобальных рынках будут оценивать результаты сезона корпоративной отчетности за первый квартал, которые дадут представление о широте и глубине влияния пандемии коронавируса. Рынки после мартовского спада восстановились благодаря массированным мерам поддержки со стороны мировых центральных банков, но остаются в хрупком состоянии.

Анализ данных о пандемии свидетельствует о менее тревожной картине, и мировые власти прикладывают усилия для скорейшего ослабления карантинных мер. Необходимость предотвращения дальнейшего экономического ущерба должна перевесить меры предосторожности. Признаки массового переизбытка предложения и нехватки складских мощностей будут по-прежнему давить на нефтяной рынок, хотя строгое соблюдение взятых на себя обязательств участниками сделки ОПЕК+ может постепенно облегчить ситуацию.

Индексный провайдер MSCI 12 мая объявит результаты своего полугодового пересмотра состава индексов. Тут можно ожидать увеличения в MSCI Russia веса акций "Газпрома", "Полюса" и "Мосбиржи", считает эксперт.

Сезон отчетности российских компаний за первый квартал завершится в мае. В течение апреля наблюдалась корректировка прогнозов в соответствии с меняющимися условиями. Так, оценка EPS для индекса РТС была снижена на 8,5%, а с конца января ожидания сократились на 40%. Поскольку прогнозы по прибыли снизились, отскок рынка в апреле был вызван исключительно стоимостной переоценкой, в результате форвардный коэффициент P/E достиг 8,2x (справедливое соотношение). Однако маловероятно, что в мае рынок достигнет большего, если предположить, что цены на нефть сильно не изменятся. Российские компании начали проводить годовые собрания, где (за некоторыми исключением) акционеры готовы одобрить распределение дивидендов в соответствии с ожиданиями рынка. Примечательно, что негативные изменения в консенсусных ожиданиях рынка также подталкивают дивидендную доходность к снижению, а уровень ожидаемой дивидендной доходности индекса РТС по состоянию на конец апреля опустился до 7,2%. Финальные выплаты за 2019 год не подвержены риску снижения, но цифры на 2020 год менее определенны и зависят от политики компаний и рыночной конъюнктуры, формирующейся в условиях пандемии, полагает Фролов.

В США в пятницу индексы упали на 2,6-3,2% на фоне разочаровывающих квартальных отчетов ряда крупных компаний, а также информации о том, что президент США рассматривает возможность повышения пошлин на импорт китайских товаров в качестве одной из мер компенсации потерь, связанных с пандемией коронавируса, отправной точкой которой была именно КНР.

В понедельник в Азии преобладало снижение индексов (биржи Японии закрыты в связи с праздником - День зелени, Китай не работает 1-5 мая в связи с празднованием Дня труда, гонконгский Hang Seng потерял 4,2%), "минусуют" Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 упали на 0,2-4,2%) и Америка (индекс S&P 500 просел на 0,3%, в район 2820 пунктов).

Нефть вечером в понедельник отыграла утренние потери, понесенные на опасениях возобновления торговой войны США-КНР. Стоимость июльских фьючерсов на Brent к 18:50 составила $26,57 за баррель (+0,5% и -0,2% в пятницу), июньская цена WTI - $19,82 за баррель (+0,2% и +5% в пятницу).