Силуанов не увидел путей для оттока вкладов после введения НДФЛ на доход по ним

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Министр финансов РФ Антон Силуанов не видит рисков существенного оттока вкладов населения из банков после введения НДФЛ на процентный доход по ним, так как "утекать" им некуда.

"Конечно, мы обсуждали этот вопрос (риски оттока вкладов - прим. ИФ). Но куда депозитам утекать?", - сказал он в интервью газете "Ведомости". Под "подушкой", отметил он, доход будет вообще нулевой.

"На самом деле, это вопрос справедливости. Все же платят со своего дохода, то есть зарплаты, НДФЛ. Почему тогда с пассивного дохода в виде процентов по крупным вкладам платить налог не нужно? Понятно, что какая-то часть депозитов может сократиться. Но куда переводить? За границу - там ставки отрицательные. В валюту - высокая волатильность, можно потерять на курсе", - рассуждает министр.

"Мы изучали мировой опыт налогообложения депозитов и предложили этот вариант, своего рода налог на обеспеченных людей, чей доход от депозитов превышает 60 тысяч рублей в год. То есть это должны быть большие сбережения - около 1 млн рублей", - сказал также он.

По словам Силуанова, вводимый налог, является своеобразной прогрессией в налогообложении доходов граждан. Дополнительных предложений увеличить налоги не рассматривается.

Ранее были приняты поправки в Налоговый кодекс, которыми с 1 января 2021 года вводится ставка НДФЛ 13% на процентные доходы граждан по вкладам. Так, облагаться будет сумма дохода по всем вкладам налогоплательщика в части, превышающей определенный уровень (произведение 1 млн рублей и ключевой ставки Банка России, действующей на первое число налогового периода, в условиях марта это составляло бы 60-62,5 тысяч рублей).

При определении налоговой базы не будут учитываться доходы в виде процентов, полученных по вкладам, процентная ставка по которым в течение всего налогового периода не превышает 1% годовых, а также по счетам эскроу. По валютным вкладам полученные доходы будут пересчитываться в рубли по официальному курсу ЦБ РФ на дату фактического получения дохода.