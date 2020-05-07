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ЕС выделит Западным Балканам 3,3 млрд евро на восстановление после COVID-19

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Саммит ЕС - Западные Балканы, состоявшийся в среду в форме видеоконференции, подтвердил, что Евросоюз выделит региону помощь в 3,3 млрд евро на борьбу с коронавирусом и ликвидацию его последствий, заявил председатель Евросовета Шарль Мишель.

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В число западнобалканских стран, которые поддерживает Евросоюз, входят Албания, Северная Македония, Сербия и Черногория.

Второй важной темой саммита, по его словам, была европейская перспектива западно-балканских партнеров Евросоюза, которую подтвердили европейские лидеры в ходе совещания. Евросоюз обещает западнобалканским странам членство, если они будут соответствовать требованиям.

Мишель еще раз приветствовал состоявшееся ранее решение государств-членов об открытии переговоров с Северной Македонией и Албанией о вступлении в Евросоюз.

Евросоюз Албания Северная Македония Сербия Черногория коронавирус COVID-19

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