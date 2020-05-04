Сербия отменит комендантский час

Полиция Белграда проверяет разрешения на передвижение по городу Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Президент Сербии Александар Вучич объявил, что 7 мая в четверг в стране отменят комендантский час, введенный из-за эпидемии коронавируса. Он сообщил об этом в интервью телеканалу Pink.

Вучич сказал, что понимает, как тяжело людям оставаться дома, не имея возможности работать, но иногда это единственный способ оградить от опасности родителей и детей.

Эпидемиолог Предраг Кон предупредил, после отмены комендантского часа в стране еще будут действовать некоторые ограничения. "Отмена комендантского часа не означает отмены эпидемии", – сказал Кон.

7 мая в Сербии отмечают Джурджевдан – день памяти святого Георгия, государственный праздник.

Российские военные врачи помогают Сербии бороться с эпидемией.

По последним данным, в Сербии заразились коронавирусом 9 464 человека, 193 из них умерли.