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Испания последней из стран НАТО одобрила вступление Северной Македонии в альянс

Испания последней из стран НАТО одобрила вступление Северной Македонии в альянс
Фото: DPA/ТАСС

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Верхняя палата парламента Испании во вторник ратифицировала документы о присоединении Северной Македонии к Североатлантическому альянсу, сообщил генсек НАТО Йенс Столтенберг в своем твиттере.

"Испанский сенат только что одобрил присоединение Северной Македонии к НАТО", - написал Столтенберг в своем твиттере.

Испания последней из 29 стран-членов НАТО ратифицировала протокол, расчистив путь к тому, чтобы Северная Македония в ближайшее время стала 30-й страной-членом альянса.

"В связи с этим все союзники (по НАТО) приветствовали страну, которая вскоре станет нашим 30-м членом. Поздравляем Северную Македонию!" - добавил генсек.

В июне 2018 года главы МИД Македонии и Греции на берегу озера Преспа, по которому проходит граница между двумя странами, подписали соглашение о новом официальном названии бывшей югославской республики - Республика Северная Македония. Ситуация вокруг названия препятствовала сближению страны с ЕС и с НАТО, поскольку против названия Республика Македония выступала Греция, одна из областей которой также называется Македонией.

6 февраля 2019 года был подписан протокол о вступлении Северной Македонии в НАТО. Собрание Северной Македонии ратифицировало протокол 11 февраля 2020 года.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг выражал надежду, что Северная Македония станет членом альянса к декабрю 2019 года.

Испания Северная Македония НАТО

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