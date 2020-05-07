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Аэропорт "Жуковский" решил построить второй пассажирский терминал, несмотря на пандемию

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Подмосковный аэропорт "Жуковский", несмотря на падение авиарынка из-за коронавируса, хочет начать строительство второго пассажирского терминала и уже ведет переговоры с банком. Об этом РБК-ТВ сообщил совладелец и председатель совета директоров "Рампорт Аэро" (оператор аэропорта) Борис Алешин.

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"Обязательно нужны новые мощности. В 2022 году мы будем перевозить 3 млн пассажиров, это для нашего (действующего. - ИФ.) терминала многовато", - пояснил он.

Площадь нового терминала составит примерно 30 000 квадратных метров. Когда его достроят, компания планирует начать модернизацию первого терминала.

"В общей сложности к 2025 году мы предполагаем перевозить 6,5-7 млн пассажиров, не более того, а грузов - на уровне 95 тыс. тонн. Это даст нам очень хороший бизнес и обеспечит необходимую капитализацию", - заявил Алешин.

Ранее предполагалось, что второй терминал "Жуковского" начнут строить летом 2019 года.

"Жуковский" открылся в 2016 году, имеет пассажирский и грузовой терминалы. Аэропортом управляет АО "Рампорт Аэро", которое в 2014 году учредили компания литовского бизнесмена Гедиминаса Жемялиса Avia Solutions Group (ASG, первоначально контролировала 75% минус 1 акция) и госкорпорация "Ростех" с долей 25%.

К концу 2015 года доля литовцев снизилась до 22,5%: Жемялис объяснял, что контрольный пакет был продан связанным с холдингом структурам. В октябре 2018 года сообщалось, что ASG вышел из проекта, продав оставшийся пакет руководству аэропорта. В ноябре стало известно, что покупателем стал советник президента ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" Борис Алешин, возглавляющий совет директоров "Рампорт Аэро".

Жуковский Борис Алешин Рампорт Аэро коронавирус Гедиминас Жемялис Ростех

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