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Берлинский аэропорт Тегель закроют на два месяца

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Правительство Германии и власти Берлина и Бранденбурга договорились с 15 июня закрыть на два месяца столичный аэропорт Тегель, сообщает Deutsche Welle. Об этом чиновники объявили по видеосвязи акционерам аэропорта.

Экономический кризис

Оператор Тегеля FBB рассчитывает экономить на этом около 200 000 евро в день. Рейсы из Тегеля переведут в берлинский аэропорт Шенефельд, который до сих пор обслуживал в основном лоукостеры, например, easyJet и Ryanair.

По итогам этих двух месяцев чиновники решат, нужен ли Берлину второй аэропорт в принципе, заявил журналистам глава FBB Лютке Далруп.

Тегель - самый загруженный аэропорт Берлина и четвертый по загруженности в Германии. В 2019 году он обслужил более 24 млн пассажиров.

Предполагалось, что с 31 октября 2020 года Тегель будет заменен новым аэропортом Берлин-Бранденбург, но сейчас его открытие оказалось под сомнением из-за карантинных ограничений на полеты. В связи с этим в FBB продолжают надеяться, что Берлин-Бранденбург откроется по расписанию, следовательно, Тегель после летнего перерыва может и не открыться больше никогда.

В последние недели Тегель и Шенефельд обслуживали примерно по 2000 пассажиров в сутки.

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В Италии, где была одна из самых сильных вспышек заболевания, открылись бары и рестораны. Заведениям нужно обеспечивать соблюдение норм социального дистанцирования. Продавцы и официанты должны быть в масках и перчатках.
Берлин Тегель Шенефельд FBB коронавирус

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