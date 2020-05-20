Берлинский аэропорт Тегель закроют на два месяца

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Правительство Германии и власти Берлина и Бранденбурга договорились с 15 июня закрыть на два месяца столичный аэропорт Тегель, сообщает Deutsche Welle. Об этом чиновники объявили по видеосвязи акционерам аэропорта.

Оператор Тегеля FBB рассчитывает экономить на этом около 200 000 евро в день. Рейсы из Тегеля переведут в берлинский аэропорт Шенефельд, который до сих пор обслуживал в основном лоукостеры, например, easyJet и Ryanair.

По итогам этих двух месяцев чиновники решат, нужен ли Берлину второй аэропорт в принципе, заявил журналистам глава FBB Лютке Далруп.

Тегель - самый загруженный аэропорт Берлина и четвертый по загруженности в Германии. В 2019 году он обслужил более 24 млн пассажиров.

Предполагалось, что с 31 октября 2020 года Тегель будет заменен новым аэропортом Берлин-Бранденбург, но сейчас его открытие оказалось под сомнением из-за карантинных ограничений на полеты. В связи с этим в FBB продолжают надеяться, что Берлин-Бранденбург откроется по расписанию, следовательно, Тегель после летнего перерыва может и не открыться больше никогда.

В последние недели Тегель и Шенефельд обслуживали примерно по 2000 пассажиров в сутки.