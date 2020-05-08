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Uber намерен урезать годовые расходы на 1 млрд долларов

Компания рассчитывает выйти на прибыльный уровень в 2021 году

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Uber Technologies Inc., предоставляющая услуги заказа такси и доставки еды, увеличила чистый убыток в первом квартале 2020 года из-за крупных списаний, связанных преимущественно с азиатскими инвестициями.

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Компания столкнулась с резким падением спроса на услуги такси из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. В то же время в подразделении Uber Eats был отмечен бурный рост, поскольку люди, вынужденные оставаться в изоляции из-за ограничений, введенных по всему миру с целью сдерживания распространения коронавируса, стали гораздо чаще пользоваться сервисами доставки еды.

Главный исполнительный директор Uber Дара Хосровшахи заявил в ходе телефонной конференции с инвесторами в четверг, что компания планирует урезать ежегодные расходы на $1 млрд, в том числе за счет объявленного ранее на этой неделе сокращения 14% персонала, или 3,7 тыс. рабочих мест.

"Как можно более быстрый выход на прибыльный уровень остается для нас приоритетом. Мы уверены, что кризис, вызванный COVID-19, отсрочит момент достижения нами этого результата на несколько кварталов, а не лет", - сказал он.

Ранее Uber рассчитывала, что сможет выйти на прибыльный уровень по показателю скорректированной EBITDA к концу 2020 года, однако в апреле отказалась от этого прогноза из-за резкого падения спроса на услуги такси.

Главный финансовый директор Uber Нельсон Чай заявил в четверг, что меры сокращения расходов создадут компании почву для выхода на прибыльный уровень в 2021 году.

Как говорится в пресс-релизе Uber, чистый убыток в январе-марте вырос до $2,94 млрд по сравнению с $1,01 млрд годом ранее. Чистый убыток в расчете на акцию составил $1,7. Эксперты, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали квартальный убыток Uber на уровне $0,84 на акцию.

Результаты компании за первый квартал включают в себя списания в размере $2,1 млрд, обусловленные, главным образом, потерями от инвестиций в сервисы Didi и Grab, отмечают в Uber.

Квартальная выручка компании упала на 14%, до $3,54 млрд при консенсус-прогнозе рынка на уровне $3,55 млрд.

Совокупный объем заказов Uber в январе-марте увеличился на 8%, до $15,8 млрд. Число ежемесячно активных пользователей платформ компании выросло на 11%, до 103 млн.

Выручка сервиса такси сократилась на 5%, до $10,87 млрд, сервиса Uber Eats - взлетела на 52%, до $4,68 млрд.

"В то время как наш бизнес по заказу такси серьезно пострадал из-за пандемии коронавируса, мы приняли быстрые меры, чтобы усилить наш баланс, сфокусировать дополнительные ресурсы на Uber Eats, а также подготовить компанию к любому сценарию восстановления", - заявил главный исполнительный директор Uber Хосровшахи.

Отчетность компании за первый квартал лишь в незначительной мере отражает последствия кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Спрос на услуги такси в США начал резко падать лишь в середине марта, то есть в конце первого квартала. Если в январе-марте число поездок увеличилось на 7% по сравнению с тем же периодом предыдущего года, то в апреле оно было на 80% меньше, чем годом ранее, отметил Хосровшахи.

Он также отметил, что Uber планирует урезать ежегодные расходы на $1 млрд.

Акции Uber подорожали на 5,3% в ходе дополнительных торгов в четверг. С начала текущего года их стоимость выросла на 4%.

Uber

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