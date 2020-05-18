Uber уволит еще 3 тыс. сотрудников, закроет 45 офисов на фоне коронавируса

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Американская Uber Technologies Inc., предоставляющая услуги по заказу такси и доставке еды, сократит еще около 3 тыс. рабочих мест вдобавок к увольнениям, о которых было объявлено ранее, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на электронное письмо, которое разослал генеральный директор компании Дара Хосровшахи своим сотрудникам.

Менее двух недель назад Uber сообщила о планах сократить 3,7 тыс. сотрудников отдела клиентской поддержки и специалистов по подбору кадров. Таким образом, штат компании уменьшится примерно на четверть, отмечает WSJ. Эти сокращения не затрагивают водителей, которых компания классифицирует как подрядчиков, а не штатных сотрудников.

Uber, которая столкнулась с резким падением спроса на услуги такси из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, также планирует закрыть 45 офисов, говорится в письме Хосровшахи. Кроме того, компания рассматривает возможность продажи некоторых непрофильных активов.

Как сообщалось ранее, Uber увеличила чистый убыток в первом квартале 2020 года из-за крупных списаний, связанных преимущественно с азиатскими инвестициями.

В ходе телефонной конференции с инвесторами, посвященной финансовым результатам, Хосровшахи заявил, что компания планирует урезать ежегодные расходы на $1 млрд, в том числе за счет сокращения персонала.

Акции Uber в ходе торгов в понедельник дорожают на 6,5%. С начала текущего года их стоимость выросла на 16,3%.