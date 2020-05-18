Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 21:04Заразились
на 18.05В России 290 678+8 926В мире 4 713 620+79 552

Uber уволит еще 3 тыс. сотрудников, закроет 45 офисов на фоне коронавируса

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Американская Uber Technologies Inc., предоставляющая услуги по заказу такси и доставке еды, сократит еще около 3 тыс. рабочих мест вдобавок к увольнениям, о которых было объявлено ранее, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на электронное письмо, которое разослал генеральный директор компании Дара Хосровшахи своим сотрудникам.

Менее двух недель назад Uber сообщила о планах сократить 3,7 тыс. сотрудников отдела клиентской поддержки и специалистов по подбору кадров. Таким образом, штат компании уменьшится примерно на четверть, отмечает WSJ. Эти сокращения не затрагивают водителей, которых компания классифицирует как подрядчиков, а не штатных сотрудников.

Uber, которая столкнулась с резким падением спроса на услуги такси из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, также планирует закрыть 45 офисов, говорится в письме Хосровшахи. Кроме того, компания рассматривает возможность продажи некоторых непрофильных активов.

Как сообщалось ранее, Uber увеличила чистый убыток в первом квартале 2020 года из-за крупных списаний, связанных преимущественно с азиатскими инвестициями.

В ходе телефонной конференции с инвесторами, посвященной финансовым результатам, Хосровшахи заявил, что компания планирует урезать ежегодные расходы на $1 млрд, в том числе за счет сокращения персонала.

Акции Uber в ходе торгов в понедельник дорожают на 6,5%. С начала текущего года их стоимость выросла на 16,3%.

Хроника 27 января – 18 мая 2020 годаЭкономический кризис
Uber Дара Хосровшахи Коронавирус

Новости по теме

Новости

Минэнерго задумалось о создании в РФ хранилищ стратегического нефтяного резерва

Кассовые сборы российских кинотеатров в 2019 году стали рекордными за 20 лет

Кассовые сборы российских кинотеатров в 2019 году стали рекордными за 20 лет
Пандемия коронавируса

Мишустин подтвердил, что время работы с COVID-больными не учитывается при доплатах медикам

Мишустин подтвердил, что время работы с COVID-больными не учитывается при доплатах медикам

Источник узнал о планах продлить срок запрета на вывоз подсолнечника за пределы ЕАЭС

Экономический кризис

Банковский рынок рассчитывает тормозной путь автокредитования. Обзор

"Транснефть" предложила повысить тарифы на прокачку нефти

Совет директоров "М.Видео" рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2019 год

Заявления на 10 000 рублей подали родители 10 млн детей

Заявления на 10 000 рублей подали родители 10 млн детей

Турбизнес увидел в законопроекте о поддержке отрасли угрозу массовых банкротств

Brent подорожала до $33,61 за баррель

Brent подорожала до $33,61 за баррель
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');