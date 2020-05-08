Цены на нефть впервые с февраля близки к завершению недели ростом

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Цены на нефть поднимаются в пятницу и могут завершить неделю ростом впервые с февраля на ожиданиях сокращения добычи крупнейшими производителями при постепенном восстановлении спроса.

Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:00 по московскому времени составляет $29,94 за баррель, что на $0,48 (1,63%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в четверг, 7 мая, июльские фьючерсы подешевели на $0,26 (0,9%), до $29,46 за баррель.

Фьючерс на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожал на $0,49 (2,0%) - до $24,04 за баррель. К закрытию предыдущих торгов цена контракта составила $23,55 за баррель, опустившись на $0,44 (1,8%).

С начала этой недели Brent подорожала на 13%, WTI - на 21%.

Саудовская Аравия в четверг объявила, что в июне повысит цены практически на все экспортируемые ею сорта, показав таким образом, что больше заинтересована в поддержке нефтяного рынка, чем в наращивании своей доли, пишет Bloomberg.

В мае вступило в силу соглашение стран ОПЕК+, предусматривающее снижение добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки от уровня октября 2018 года, за исключением России и Саудовской Аравии, которые будут снижать от уровня начала этого года - 11 млн б/с.

Тем временем, эксперты отмечают сигналы постепенного восстановления спроса на нефть и нефтепродукты. Согласно данным Genscape Inc., запасы нефти на терминале в Кушинге, где хранится нефть, торгуемая на NYMEX, снизились с прошлой пятницы, и их недельное сокращение станет первым с конца февраля.

"Траектория глобального спроса на нефть улучшается, и спрос может превысить предложение к началу июня", - отмечает аналитик по сырьевому сектору в Goldman Sachs Джеффри Карри.

Эксперты Standard Chartered ожидают, что баланс на нефтяном рынке восстановится в июле, после чего спрос будет превышать предложение до конца года.

"Комбинация сокращения добычи и оптимизма в отношении спроса поддерживают цены на нефть в данный момент", - сказал аналитик CMC Markets Asia Pacific Майкл МакКарти. Тем не менее, по его словам, оптимизм в отношении спроса может оказаться безосновательным, и остается риск, что запасы продолжат расти.