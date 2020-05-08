Рубль подорожал к доллару на внешнем позитиве

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Курс рубля растет к доллару и евро на "Московской бирже" утром в пятницу на позитивных сигналах с внешних рынков и на фоне дорожающей нефти.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 73,9-74,01 рубля за доллар, по итогам первой минуты торгов курс доллара снизился на 20,25 копейки и составил 73,9 рубля. Евро подешевел на 11 копеек, до 80,15 рубля. Бивалютная корзина ($0,55 и 0,45 евро) подешевела на 15,69 копейки, до 76,72 рубля.

Доллар при этом оказался на 21,94 копейки ниже уровня действующего официального курса, евро - на 8,89 копейки выше официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль умеренно укрепляется на старте торгов благодаря позитивным сигналам с внешних рынков и подъему цен на нефть. Повышение интереса инвесторов к риску обусловлено сообщениями о переговорах между Китаем и США, которые подтвердили готовность способствовать выполнению условий первой фазы торгового соглашения, заключенного ранее.

Министерство коммерции КНР сообщило, что 8 мая вице-премьер Госсовета, глава китайской делегации на переговорах с США Лю Хэ провел телефонную беседу со своими американскими коллегами по переговорам - торговым представителем США Робертом Лайтхазером и министром финансов Стивеном Мнучиным.

"Стороны отметили необходимость укрепления сотрудничества в области макроэкономики и общественного здравоохранения, а также усилий по созданию благоприятной атмосферы и условий для реализации первого этапа торгово-экономического соглашения между США и Китаем", - сообщило ведомство.

Отмечается, что стороны "для достижения положительных результатов договорились поддерживать координацию и контакты".

В центре внимания трейдеров - апрельские данные о безработице в Штатах, которые будут опубликованы Министерством труда в 15:30 по Москве. Эксперты, опрошенные FactSet, в среднем прогнозируют сокращение числа рабочих мест в американской экономике на 22,1 млн в прошлом месяце. Для сравнения: в марте экономика США потеряла 701 тыс. рабочих мест. Безработица в Штатах выросла в апреле до 15,2%, прогнозируют аналитики.

Цены на нефть поднимаются в пятницу и могут завершить неделю ростом впервые с февраля на ожиданиях сокращения добычи крупнейшими производителями при постепенном восстановлении спроса.

К 10:00 июльские фьючерсы на Brent подорожали в Лондоне на 2,44% - до $30,18 за баррель. Июньские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали в Нью-Йорке на 3,95% - до $24,48 за баррель.

С начала этой недели Brent подорожала на 13%, WTI - на 21%.

Саудовская Аравия в четверг объявила, что в июне повысит цены практически на все экспортируемые ею сорта, показав, таким образом, что больше заинтересована в поддержке нефтяного рынка, чем в наращивании своей доли, напоминает Bloomberg.

В мае вступило в силу соглашение стран ОПЕК+, предусматривающее снижение добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки от уровня октября 2018 года, за исключением России и Саудовской Аравии, которые будут снижать от уровня начала этого года - 11 млн б/с.

Тем временем, эксперты отмечают сигналы постепенного восстановления спроса на нефть и нефтепродукты. Согласно данным Genscape Inc., запасы нефти на терминале в Кушинге, где хранится нефть, торгуемая на NYMEX, снизились с прошлой пятницы, и их недельное сокращение станет первым с конца февраля.