Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 10:32Заразились
на 08.05В России 187 859+10 699В мире 3 845 718+90 377

Рубль подорожал к доллару на внешнем позитиве

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Курс рубля растет к доллару и евро на "Московской бирже" утром в пятницу на позитивных сигналах с внешних рынков и на фоне дорожающей нефти.

Экономический кризис

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 73,9-74,01 рубля за доллар, по итогам первой минуты торгов курс доллара снизился на 20,25 копейки и составил 73,9 рубля. Евро подешевел на 11 копеек, до 80,15 рубля. Бивалютная корзина ($0,55 и 0,45 евро) подешевела на 15,69 копейки, до 76,72 рубля.

Доллар при этом оказался на 21,94 копейки ниже уровня действующего официального курса, евро - на 8,89 копейки выше официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль умеренно укрепляется на старте торгов благодаря позитивным сигналам с внешних рынков и подъему цен на нефть. Повышение интереса инвесторов к риску обусловлено сообщениями о переговорах между Китаем и США, которые подтвердили готовность способствовать выполнению условий первой фазы торгового соглашения, заключенного ранее.

Министерство коммерции КНР сообщило, что 8 мая вице-премьер Госсовета, глава китайской делегации на переговорах с США Лю Хэ провел телефонную беседу со своими американскими коллегами по переговорам - торговым представителем США Робертом Лайтхазером и министром финансов Стивеном Мнучиным.

"Стороны отметили необходимость укрепления сотрудничества в области макроэкономики и общественного здравоохранения, а также усилий по созданию благоприятной атмосферы и условий для реализации первого этапа торгово-экономического соглашения между США и Китаем", - сообщило ведомство.

Отмечается, что стороны "для достижения положительных результатов договорились поддерживать координацию и контакты".

В центре внимания трейдеров - апрельские данные о безработице в Штатах, которые будут опубликованы Министерством труда в 15:30 по Москве. Эксперты, опрошенные FactSet, в среднем прогнозируют сокращение числа рабочих мест в американской экономике на 22,1 млн в прошлом месяце. Для сравнения: в марте экономика США потеряла 701 тыс. рабочих мест. Безработица в Штатах выросла в апреле до 15,2%, прогнозируют аналитики.

Цены на нефть поднимаются в пятницу и могут завершить неделю ростом впервые с февраля на ожиданиях сокращения добычи крупнейшими производителями при постепенном восстановлении спроса.

К 10:00 июльские фьючерсы на Brent подорожали в Лондоне на 2,44% - до $30,18 за баррель. Июньские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали в Нью-Йорке на 3,95% - до $24,48 за баррель.

С начала этой недели Brent подорожала на 13%, WTI - на 21%.

Саудовская Аравия в четверг объявила, что в июне повысит цены практически на все экспортируемые ею сорта, показав, таким образом, что больше заинтересована в поддержке нефтяного рынка, чем в наращивании своей доли, напоминает Bloomberg.

В мае вступило в силу соглашение стран ОПЕК+, предусматривающее снижение добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки от уровня октября 2018 года, за исключением России и Саудовской Аравии, которые будут снижать от уровня начала этого года - 11 млн б/с.

Тем временем, эксперты отмечают сигналы постепенного восстановления спроса на нефть и нефтепродукты. Согласно данным Genscape Inc., запасы нефти на терминале в Кушинге, где хранится нефть, торгуемая на NYMEX, снизились с прошлой пятницы, и их недельное сокращение станет первым с конца февраля.

Китай США коронавирус Саудовская Аравия Brent WTI

Новости по теме

Новости

Протоиерей Димитрий Смирнов попал в больницу

ЕСПЧ обязал РФ обеспечить лекарством ребенка с редким заболеванием

ЕСПЧ обязал РФ обеспечить лекарством ребенка с редким заболеванием
Пандемия коронавируса

Общее число заболевших COVID-19 в России приблизилось к отметке в 188 тыс. человек

Общее число заболевших COVID-19 в России приблизилось к отметке в 188 тыс. человек

"Газпром" назвал новое месторождение в Карском море в честь 75-летия Победы

Квартальная прибыль ВТБ по МСФО снизилась на 14%

Квартальная прибыль ВТБ по МСФО снизилась на 14%

COVID-19 выявили у 120 сотрудников ВТБ

В РФ задумались о выделении многодетным семьям бесплатных масок, продуктов и планшетов

Протоиерей Смирнов заявил о необходимости освящать ядерное оружие

Что случилось этой ночью: пятница, 8 мая

Создателю "Омбудсмена полиции" предъявлено обвинение в вымогательстве

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');