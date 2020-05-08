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Минэкономразвития предположило, что в мае рост цен замедлится до 0,4-0,6%

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Потенциал роста инфляции в РФ из-за ослабления рубля в марте и повышенного спроса на ряд товаров близок к исчерпанию, в мае рост цен замедлится до 0,4-0,6% после 0,8% в апреле, говорится в обзоре Минэкономразвития "Картина инфляции".

Годовая инфляция при этом, по прогнозу министерства, в мае вырастет до 3,2-3,4% с 3,1% в апреле (на фоне низкой базы мая 2019 года, когда инфляция составила 0,3%).

Росстат в четверг сообщил, что инфляция в РФ в апреле ускорилась до 0,8% с 0,6% в марте, 0,3% в феврале и 0,4% в январе, в годовом выражении в апреле выросла до 3,1% с 2,5% в марте.

В докладе Минэкономразвития уточняется годовая инфляция в апреле с точностью до сотых - 3,09%.

"По оценке Минэкономразвития России, рост темпов инфляции в апреле был связан преимущественно со скачком валютного курса в марте. В настоящее время курс национальной валюты стабилизировался, давление с его стороны на инфляцию снижается. Нормализации динамики цен будет также способствовать сокращение повышенного потребительского спроса на отдельные товары, которое было также зафиксировано в марте. Таким образом, потенциал роста инфляции за счет указанных факторов близок к исчерпанию", - говорится в обзоре.

"Так, по данным еженедельного наблюдения за ценами, уже на последней неделе апреля и первой неделе мая темпы роста цен по отношению к предыдущей неделе стабилизировались на уровне 0,1%. В мае темпы инфляции ожидаются на уровне 0,4-0,6% м/м, годовая инфляция оценивается в диапазоне 3,2-3,4% г/г", - прогнозируют в министерстве.

В Минэкономразвития отмечают, что в условиях действия карантинных мер на инфляцию оказывали влияние ограничения как со стороны спроса (режим самоизоляции населения), так и со стороны предложения (приостановка производства ряда товаров, не относящихся к продукции первой необходимости, и работы организаций сферы потребительских услуг).

При этом удорожание плодоовощной продукции (7,9% м/м в апреле после 2,5% м/м в марте) "носило в основном сезонный характер: в межсезонный период на рынке растет доля более дорогостоящей импортной продукции". "Вместе с тем накопленный рост цен на плодоовощную продукцию с ноября по апрель (31,4%) сопоставим с показателями прошлого года (30,6% с ноября 2018 года по апрель 2019 года)", - говорится в обзоре.

Как сообщалось, ЦБ в апреле повысил интервальный прогноз по инфляции в РФ на 2020 год до 3,8-4,8% с 3,5-4,0%, но при этом снизил ставку на 50 базисных пункта и заявил о возможности ее дальнейшего понижения.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции в пятницу, 8 мая отметила, что вариант снижения ставки сразу на 100 б.п. обсуждался на заседании в конце апреля и может быть рассмотрен в качестве одного из вариантов на следующих заседаниях совета директоров.

Поздняя по времени публикация экономической статистики становится трендом в последнее время в России.

В четверг, 7 мая Росстат опубликовал данные по инфляции за апрель лишь в 20 часов, в пятницу, 8 мая недельная инфляция также опубликована в 20 часов, хотя всегда до этого на протяжении многих лет публикации Росстата по инфляции выходили ровно в 16 часов (за очень редким исключением в случае технических проблем, когда данные публиковались немного позже).

На прошлой неделе Минэкономразвития впервые за многие годы задержало на три дня публикацию своего апрельского доклада "Картина деловой активности", в котором должна была быть опубликована оценка министерства по динамике ВВП РФ в марте, в результате опубликовав ее только после 20 часов 30 апреля.

Минэкономразвития

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