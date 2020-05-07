Коронавирус вытеснил российскую экономическую статистику на вечер

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Пандемия коронавируса повлияла не только на содержание статистики, которая на фоне ограничений экономической активности из-за COVID-19 ожидаемо становится по ряду направлений все более удручающей, но и на графики ее публикации.

Публикация официальной экономической статистики РФ и докладов - в том числе тех, которые годами раскрываются в фиксированное время - в последнее время сместилась на вторую половину дня. Зачастую данные, которые всегда публиковались днем, стали выходить в позднее вечернее время.

Так, на прошлой неделе Минэкономразвития впервые за многие годы задержало на три дня публикацию своего апрельского доклада "Картина деловой активности", в котором должна была быть опубликована оценка министерства по динамике ВВП РФ в марте.

Минэкономразвития ежемесячно после выхода оперативного доклада Росстата в тот же день или на следующий рабочий день (такой временной лаг не нарушался последние несколько лет) публиковало свой обзор "Картина деловой активности", в котором на основании данных Росстата приводило свои оценки динамики ВВП РФ за предыдущий месяц. Оперативный доклад Росстата о социально-экономической ситуации в России в марте был опубликован в понедельник, 27 апреля, но Минэкономразвития свою картину с оценкой ВВП за март обнародовало лишь 30 апреля после 20:00 мск. В пресс-службе Минэкономразвития не стали тогда комментировать причину такой поздней публикации доклада.

Росстат 30 апреля лишь в 22:00 опубликовал статистику "О финансовых результатах деятельности организации в январе-феврале 2020 года". В пресс-службе Росстата тогда объяснили "Интерфаксу" публикацию отчетности в 22:00 вместо традиционных 16:00 удаленной работой ряда сотрудников и возросшей нагрузкой на Росстат.

В четверг, 7 мая Росстат должен опубликовать данные по инфляции в РФ в апреле - статистика по ценам уже много лет публикуется статслужбой в 16:00 (за очень редким исключением в случае технических проблем, когда данные публиковались немного позже). Росстат пока не опубликовал эти данные. В пресс-службе не смогли сказать, во сколько ожидается публикация, отметив, что уже комментировали причину возможных более поздних публикаций.

По графику в четверг должна состояться и публикация доклада "Социально-экономическое положение России" (за январь-март), который также обычно раскрывается в 16:00 мск. На данный момент точного времени его публикации в Росстате не называют.

ЦБ РФ в среду, 6 мая лишь в 22:00 мск опубликовал свой доклад о денежно-кредитной политике. Впрочем, случаи поздней (и даже ночной) публикации докладов о ДКП имели место и в прошлом.

Минфин в среду, 6 мая ежемесячное сообщение о средней цене нефти марки Urals опубликовал в 20:00 (в апреле публикация была в 20:30), при том, что традиционно раскрывал эту информацию в районе 12:00.