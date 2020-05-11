Продажи "АвтоВАЗа" в России в апреле рухнули на 69%

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Продажи автомобилей Lada в РФ в апреле упали на 69%, до 10,055 тыс. штук, включая продажи Niva, сообщило в понедельник АО "АвтоВАЗ".

Таким образом, за четыре месяца реализовано 89,655 тыс. автомобилей.

Топ-3 наиболее популярных автомобилей Lada возглавили модели семейства Granta с результатом 3058 автомобилей. На втором месте по популярности - семейство Vesta - в апреле продано 2913 машин. Третье место заняли пассажирские версии семейства Largus - 1286 автомобилей.

"В эти непростые времена мы должны развивать новые каналы сбыта и способы коммуникации с клиентами. На данный момент наши дилеры открыты в каждом городе, где это разрешено, при строгом соблюдении всех необходимых мер санитарной безопасности. Учитывая длительный период ограничений, в апреле мы также успешно запустили онлайн-систему покупки наших автомобилей. Эти два фактора, помимо качества текущего клиентского предложения, высокого профессионализма и оперативности дилеров Lada, позволили нам повысить привлекательность бренда Lada и показать достаточно хороший для текущих обстоятельств уровень продаж", - цитирует пресс-служба автопроизводителя исполнительного вице-президента по продажам и маркетингу АО "АвтоВАЗ" Оливье Морне.

По собственной оценке компании, Lada сохранила лидирующую позицию по доле рынка в сегменте легковых и легких коммерческих автомобилей.