"АвтоВАЗ" решил зарегистрировать бренды Kayna, Forta и Tensa

Фото: Егор Алеев/ТАСС

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - "АвтоВАЗ" подал заявки в Роспатент на регистрацию машин Lada под брендами Kayna, Forta и Tensa, следует из данных системы "СПАРК-Интерфакс".

Шесть заявок, включая названия брендов отдельно и в связке с Lada, поданы в Роспатент 28 апреля. Классы товаров, указанные в заявках - "автомобили; запасные части и аксессуары к автомобилям", "автомобили [игрушки]" и ряд других.

В пресс-службе "АвтоВАЗа" это не комментируют.

Из базы Роспатента следует, что "АвтоВАЗ" ранее запатентовал около двух десятков названий для автомобилей, которые пока не использовались.

В 2006 году было запатентовано название Onega, в 2012 году - Ladoga, Svoboda, Slavia, Fortuna, Quanta, в 2014 году - Preosa. В 2015 году компания зарегистрировала наименования Xcite, Excite, X Path, Expira, Intriga, Binar и XRave, в 2016 году - Kvest и Xray X, в 2017 году - Кам4атка.

"АвтоВАЗ" выпускает автомобили Lada, Renault, Nissan и Datsun. Производственные площади компании находятся в Тольятти и Ижевске.