Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:33Заразились
на 08.05В России 187 859+10 699В мире 3 845 718+90 377

"АвтоВАЗ" решил зарегистрировать бренды Kayna, Forta и Tensa

"АвтоВАЗ" решил зарегистрировать бренды Kayna, Forta и Tensa
Фото: Егор Алеев/ТАСС

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - "АвтоВАЗ" подал заявки в Роспатент на регистрацию машин Lada под брендами Kayna, Forta и Tensa, следует из данных системы "СПАРК-Интерфакс".

Шесть заявок, включая названия брендов отдельно и в связке с Lada, поданы в Роспатент 28 апреля. Классы товаров, указанные в заявках - "автомобили; запасные части и аксессуары к автомобилям", "автомобили [игрушки]" и ряд других.

В пресс-службе "АвтоВАЗа" это не комментируют.

Из базы Роспатента следует, что "АвтоВАЗ" ранее запатентовал около двух десятков названий для автомобилей, которые пока не использовались.

В 2006 году было запатентовано название Onega, в 2012 году - Ladoga, Svoboda, Slavia, Fortuna, Quanta, в 2014 году - Preosa. В 2015 году компания зарегистрировала наименования Xcite, Excite, X Path, Expira, Intriga, Binar и XRave, в 2016 году - Kvest и Xray X, в 2017 году - Кам4атка.

"АвтоВАЗ" выпускает автомобили Lada, Renault, Nissan и Datsun. Производственные площади компании находятся в Тольятти и Ижевске.

АвтоВАЗ Роспатент Lada Renault Nissan Datsun Тольятти Ижевск

Новости по теме

Новости
Экономический кризис

ЦБ спрогнозировал замедление продовольственной инфляции после скачка в апреле

Экономический кризис

Набиуллина допустила снижение ключевой ставки сразу на 1 п.п.

Набиуллина допустила снижение ключевой ставки сразу на 1 п.п.

Банки реструктурировали кредиты МСБ на 343 млрд рублей

Названа причина остановки торгов на Московской бирже

Московская биржа внезапно приостановила торги на фондовом рынке

Владивосток оказался лидером по увольнениям из-за коронавируса

Владивосток оказался лидером по увольнениям из-за коронавируса
Экономический кризис

Аналитики предрекли инфраструктурному сектору в РФ потерю 818 млрд руб. из-за пандемии

Аналитики предрекли инфраструктурному сектору в РФ потерю 818 млрд руб. из-за пандемии

Глава Крыма назвал невозможным прием туристов из других регионов в этом году

Квартальная прибыль ВТБ по МСФО снизилась на 14%

Квартальная прибыль ВТБ по МСФО снизилась на 14%

COVID-19 выявили у 120 сотрудников ВТБ

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');