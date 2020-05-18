АвтоВАЗ запустил производство

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - АО "АвтоВАЗ" в понедельник возобновил производство автомобилей, остановленное 29 апреля, сообщили агентству "Интерфакс" на заводе.

"АтоВАЗ" возобновил свою работу. Производство запущено сегодня в 7 утра (6 по мск)", - сказал собеседник агентства.

По его словам, С 18 мая графики сменности на заводе сохранятся такие же, как были в период с 13 по 30 апреля в связи с ограничительными мерами из-за коронавируса. В соответствии с графиком линия В0 будет работать с 7:00 (6:00 мск), линия "Гранта" - с 09:00 (8:00 мск), линия 4х4 - с 11:00 (10:00 мск).

Как сообщалось, "АвтоВАЗ" объявил нерабочим период с 30 марта по 3 апреля 2020 года для предотвращения распространения коронавируса. Впоследствии региональные власти разрешили работать до 30 апреля системообразующим предприятиям, в том числе "АвтоВАЗу". С 6 апреля на заводе возобновили работу отдельные подразделения. 13 апреля "АвтоВАЗ" полностью возобновил работу.

С 29 апреля "АвтоВАЗ" останавливал производство до 18 мая 2020 года.

Также ранее "АвтоВАЗ" объявлял о намерении ввести режим неполной четырехдневной рабочей по соответствующему приказу с 29 июня 2020 года. По данным профсоюза, такой режим работы планируется по 27 декабря 2020 года.